Feridun Düzağaç'ın 25 yıl sonra yeniden babalık heyecanı! İkinci kez çocuğu oluyor

20 Ağustos 2024 20:51 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:00

Rock sanatçısı Feridun Düzağaç ve Tuba Tanışık'ın bebek beklediği ortaya çıktı. Tanışık hamilelik fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

Ekim ayında 56 yaşına girecek olan ünlü sanatçı, 1999 yılında kızı Tuya Naz Düzağaç'ı kucağına almıştı. Düzağaç 25 yıl sonra yeniden bebek heyecanı yaşıyor.

Düzağaç 25 yaşındaki kızı Tuya Naz Düzağaç’a olan sevgisini “Canım kızım. Bugüne değil ömrüme kattığın her şey için… Bulamadığım o sihirli kelimesin. ‘Babam’ yazdığın anda içimde kopan fırtınayı tarif edebildiğimde , işte o an bir şair olacağım. Canım Tuya…” mesajıyla ifade etmişti.