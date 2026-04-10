Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini başarıyla üstlenen Feyza Civelek, hakkında çıkan 'anne torpili' iddialarına sert çıkıştı. Senarist annesi Melis Civelek'in gölgesinde kaldığı yönünde yapılan eleştirilere ünlü oyuncu, açtı ağzını yumdu gözünü. Başarısının asla tesadüf olmadığını söyleyen Civelek, kendisini eleştirenleri de adeta yaylım ateşine tuttu. İşte detaylar...

Ekranların dikkat çeken oyuncusu Feyza Civelek, kariyerinde sıkça konuşulan 'anne torpili' eleştirilerine son noktayı koydu. Dördüncü sezonda da ekranlara damga vuran dizisinde karakteriyle büyük beğeni alan ünü oyuncu hala torpil iddialarıyla gündeme sık sık geliyor. Hakkında çıkan bu iddialara ve sert yorumlara büyük tepki gösteren oyuncu, eleştiri yapanları yaylım ateşine tuttu. 'Eskiden kırılıyordum ama sadece gülüyorum diyen Civelek, magazin gündemini sarsacak bazı açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde...

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Oyuncu Feyza Civelek, annesi senarist Melis Civelek'in kızı olduğu için sürekli 'anne torpili' iddialarıyla gündeme gelmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Feyza Civelek, oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı projelerde yer alması sebebiyle 'anne torpili' eleştirilerine maruz kaldığını belirtti.
Civelek, geçmişte bu yorumların kendisini incittiğini ancak artık olgunlukla karşıladığını ve sadece güldüğünü ifade etti.
Dördüncü sezonda da ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle büyük beğeni topladığını ve hala torpil iddialarının gündeme gelmesini absürt bulduğunu söyledi.
Civelek, 'Annenin sayesinde bir yerlerdesin. Hala bugün bile annem konuşulmamalı. Senarist kızı olduğum için insanlar kolay yerden vurmaya çalışıyor' diyerek eleştirilere tepki gösterdi.
Civelek, hakkında çıkan polemikleri tamamen rafa kaldırdığının da sinyalini verdi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

FEYZA CİVELEK'TEN ŞAŞIRTAN ANNE TORPİLİ AÇIKLAMASI!

Feyza Civelek, oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana annesi 'in kaleme aldığı projelerde yer almasından sebep, adeta hedef tahtasına çevrildi.

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Anne torpiliyle ekranlarda olduğu yönünde gelen eleştirilere ise Civelek, Senem Aydın'ın moderatörlüğünü üstlendiği programda samimi açıklamalarla cevap verdi.

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Civelek, geçmişte kendisine yönelik yapılan torpil yorumlarının kendisini incittiğini ancak şu anda bunu olgunlukla karşıladığını söyledi. Ekranların en dikkat çeken dizisinde 4. sezonda bile hala torpil iddialarının gündeme gelmesini ise oldukça absürt bulduğunu ifade etti.

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY'I ELEŞTİRNLERİ YAYLIM ATEŞİNE TUTTU

Kızılcık Şerbeti Nilay'ı , programda yaptığı açıklamalarda kendisine sorulan 'En haksız aldığın eleştiri neydi?' sorusuna samimi itiraflarda bulundu.

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Civelek; 'Annenin sayesinde bir yerlerdesin. Hala bugün bile annem konuşulmamalı. Senarist kızı olduğum için insanlar kolay yerden vurmaya çalışıyor' diyerek, 'Beni çekemiyorlar' sözüyle hakkında çıkan polemikleri tamamen rafa kaldırdığının da sinyalini vermiş oldu.

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

FEYZA CİVELEK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, ünlü senarist Melis Civelek'in kızıdır. Bugüne kadar pek çok projede yer alan Civelek'in başlıca dizileri ise şu şekilde;

Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu
Dizi AdıKarakter AdıNot
Acemi CadıFeyzaİlk oyunculuk deneyimi
Kavak Yelleri(Belirtilmemiş)Konuk Oyuncu
Adını Feriha KoydumLara(Belirtilmemiş)
Güllerin SavaşıÇiçek Aksoy(Belirtilmemiş)
Bir Umut YeterDamla Akar(Belirtilmemiş)
Sol YanımNazlım(Belirtilmemiş)
Kızılcık ŞerbetiNilay Ünal(Belirtilmemiş)
