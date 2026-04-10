Feyza Civelek'ten şaşırtan anne torpili açıklaması! Kızılcık Şerbeti Nilay'ı eleştirenleri yaylım ateşine tuttu

Ekranların dikkat çeken oyuncusu Feyza Civelek, kariyerinde sıkça konuşulan 'anne torpili' eleştirilerine son noktayı koydu. Dördüncü sezonda da ekranlara damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle büyük beğeni alan ünü oyuncu hala torpil iddialarıyla gündeme sık sık geliyor. Hakkında çıkan bu iddialara ve sert yorumlara büyük tepki gösteren oyuncu, eleştiri yapanları yaylım ateşine tuttu. 'Eskiden kırılıyordum ama sadece gülüyorum diyen Civelek, magazin gündemini sarsacak bazı açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde...
Feyza Civelek, oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı projelerde yer almasından sebep, adeta hedef tahtasına çevrildi.
Anne torpiliyle ekranlarda olduğu yönünde gelen eleştirilere ise Civelek, Senem Aydın'ın moderatörlüğünü üstlendiği programda samimi açıklamalarla cevap verdi.
Civelek, geçmişte kendisine yönelik yapılan torpil yorumlarının kendisini incittiğini ancak şu anda bunu olgunlukla karşıladığını söyledi. Ekranların en dikkat çeken dizisinde 4. sezonda bile hala torpil iddialarının gündeme gelmesini ise oldukça absürt bulduğunu ifade etti.
Kızılcık Şerbeti Nilay'ı Feyza Civelek, programda yaptığı açıklamalarda kendisine sorulan 'En haksız aldığın eleştiri neydi?' sorusuna samimi itiraflarda bulundu.
Civelek; 'Annenin sayesinde bir yerlerdesin. Hala bugün bile annem konuşulmamalı. Senarist kızı olduğum için insanlar kolay yerden vurmaya çalışıyor' diyerek, 'Beni çekemiyorlar' sözüyle hakkında çıkan polemikleri tamamen rafa kaldırdığının da sinyalini vermiş oldu.
1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, ünlü senarist Melis Civelek'in kızıdır. Bugüne kadar pek çok projede yer alan Civelek'in başlıca dizileri ise şu şekilde;
|Dizi Adı
|Karakter Adı
|Not
|Acemi Cadı
|Feyza
|İlk oyunculuk deneyimi
|Kavak Yelleri
|(Belirtilmemiş)
|Konuk Oyuncu
|Adını Feriha Koydum
|Lara
|(Belirtilmemiş)
|Güllerin Savaşı
|Çiçek Aksoy
|(Belirtilmemiş)
|Bir Umut Yeter
|Damla Akar
|(Belirtilmemiş)
|Sol Yanım
|Nazlım
|(Belirtilmemiş)
|Kızılcık Şerbeti
|Nilay Ünal
|(Belirtilmemiş)