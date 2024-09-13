Funda Arar hayranlığı bunu da yaptırdı! Tarlaya traktörle ismini yazdı!

13 Eylül 2024 11:22 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:30

Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçilikle uğraşan genç, hayranı olduğu Funda Arar'ın ismini traktörle tarlasına yazdı. Büyük ilgi gören Atakan Şahin: "Bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek" dedi.

Antalya​'da çiftçilikle uğraşan Atakan şahin, 10 yıl önce konserine gittiği ve büyük hayranlık duyduğu Funda Arar'ın ismini traktörle tarlasına yazdı. Uzun yıllardır Funda Arar'a hayran olduğunu belirten genç çiftçi, "Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş." dedi.

FUNDA ARAR HAYRANI ÇİFTÇİ, TARLASINA SANATÇININ ADINI YAZDI

2015 yılında gittiği Funda Arar konserinde sanatçıya hayran olan Atakan Şahin, bu yıla kadar hayranlığının günden güne arttığını belirtti. Funda Arar ile birkaç kez yan yana gelip fotoğraf çektirme şansı bulan genç çiftçi Atakan şahin, “Çiftçilikle uğraşıyoruz. Funda Arar'ın şarkılarıyla büyüdük, yaklaşık 10 yıldır hayranı olduk. Bendeki bu hayranlık, bugünlere kadar geldi. Hayranlığım, 2015 yılında Funda Arar'ın Serik'te bir konseri olmuştu, orada başladı. Konser verdiği yerlere gidiyordum. Daha sonra bu hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp farkındalık oluşturmak istedim.

Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş. Beğenen beğenmeyenden Allah razı olsun. Funda Arar'a bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek. Tamamen kendi traktörümle ve ekipmanlarımla yazmam 1 günümü aldı. Önce krokisini çıkardık ve ona göre planladık. Traktörün pulluk kısmıyla yazdım, tanıdığım fotoğrafçı arkadaşım da dronla çekim yaptı ve ortaya güzel bir şey çıktı. Funda Arar'a ve ailesine buradan sağlıklı uzun ömür diliyorum. Ekip arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın izni ile bu hayranlığım bir ömür devam edecek” şeklinde konuştu.