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 | Dilek Ulusan

Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek! Mahkeme sunulan mesajlar 'pes' dedirtti

Beşiktaş takımında forma giyen eski futbolcu Nihat Kahveci ile eski eşi Pınar Kaşgören arasında ipler iyice gerildi. Kaşgören, iki çocuğunun babası Kahveci'nin çocuklarına hakaret ederek pedagojik gelişimlerine zarar verdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeden çıkan sonuca göre; Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek.

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Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek! Mahkeme sunulan mesajlar 'pes' dedirtti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:54

Birçok başarılı performansa imza atan 45 yaşındaki Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile evlendi ve çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. 2014 yılında boşanan çift arasındaki gerilimİ mahkemeye taşındı.

NİHAT KAHVECİ'NİN ÇOCUKLARINA PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek! Mahkeme sunulan mesajlar 'pes' dedirtti

Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba Nihat Kahveci tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.

Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek! Mahkeme sunulan mesajlar 'pes' dedirtti

Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.

Futbolcu Nihat Kahveci çocuklarıyla görüşemeyecek! Mahkeme sunulan mesajlar 'pes' dedirtti
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Sıkça Sorulan Sorular

NİHAT KAHVECİ KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
23 Kasım 1979 doğumlu Nihat Kahveci, sol kanat ve forvet pozisyonlarında oynayan Türk futbol yorumcusu ve eski millî futbolcu. 2001-02 Nihat'ın Beşiktaş'taki ilk döneminin son sezonu oldu. Sadece ilk yarıda forma giyen Nihat, 13 lig maçının hepsinde 90 dakika forma giyip 6 gol kaydetmişti.
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