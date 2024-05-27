Galatasaray şampiyon oldu, Pelin Akil ile Anıl Altan sosyal medyada atıştı

27 May 2024 15:07 - Güncelleme : 27 May 2024 15:07

Boşanma iddiaları sonrası konulan Pelin Akil, "Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok, her şey ortada. Tabi ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar da kulaktan kulağa başka şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda" sözleriyle cevap vermişti. İkili arasındaki tatlı atışma ise sosyal medyaya yansıdı.

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN ÇİFTİNİN MAÇ KAVGASI

Kızlarıyla beraber fotoğraf paylaşa Pelin Akil, "Ben de yani fotoğrafları gördüm ne alaka dedim? Ok kutluyorum GS'lıları da kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" yorumunu yaptı. Oyuncunun ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı merak edildi.