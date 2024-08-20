Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'e övgüler yağdırdı! "Beyim diye demiyorum.."

20 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:43

Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik engel tanımıyor! Sıcaklık, hastalık ve savaş dinlemeden uluslararası yardımlara devam

Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik engel tanımıyor! Sıcaklık, hastalık ve savaş dinlemeden uluslararası yardımlara devam

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. TRT ekranlarında yayınlanan "Ailenin Yeni Üyesi" ile ünlenen Reshad Strik, reklam filminde oynadı. Özçelik'in eşini övdükçe övdüğü yorum sosyal medyada dikkat çekti.

"BEYİM DİYE DEMİYORUM..."

Reklamı sosyal medya hesabından paylaşan Reshad Strik'in gönderisi gündem oldu. Gamze Özçelik, eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Özçelik eşi Reshad Strik'in bu paylaşımına kayıtsız kalmadı ve övgüyle bahsetti. Özçelik, "Beyim diye demiyorum, çok yeteneklidir" yorumunu yaptı.