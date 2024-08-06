Gamze Özçelik ve eşi Reshad Strik engel tanımıyor! Sıcaklık, hastalık ve savaş dinlemeden uluslararası yardımlara devam

06 Ağustos 2024 08:57 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:27

Haziran ayında evlenen Gamze Özçelik ve Reshad Strik, bu kez rotalarını Orta Doğu, Asya ve Afrika'ya çevirdi. Dünya genelinde yayın olan savaşlara sıcaklıklara ve hastalıklara aldırmayan ikili soluğu yollarda aldı.

GAMZE ÖZÇELİK VE EŞİ RESHAD STRİK ENGEL TANIMIYOR!

Evlendikten sonra bile balayı yerine Afrika'ya giderek yetim çocuklara yardım eden Gamze Özçelik ve Reshad Strik, yüreklerde taht kurdu. İkili hamilelik iddialarına dair her hangi bir yanı vermezseler de halen kıta kıta dolaştıklarına dair paylaşım yapmaya devam etti.

GAMZE ÖZÇELİK HAMİLE Mİ?

Gamze Özçelik, kurduğu yardım derneğiyle hem ülke içinde hem ülke dışında yardım dağıtıyor.

Eşi Strik ile bu yolla tanışan Özçelik, akabinde evlendi. Son bir kaç aydır da Özçelik'in hamile olduğu iddia edildi. Ancak henüz ikili cephesinden kesin bir açıklama yapılmadı.

SOLUĞU ORTA DOĞU DA ALDI!

Tüm bu iddiaların gölgesinde Özçelik, Orta Doğu'ya gitmeye devam etti. Orta Doğu'daki yüksek gerilim mi savaşa rağmen Özçelik, ekibiyle beraber kapı kapı dolaştı. O anları ise eski oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Gamze Özçelik, 2015 yılından beridir aktif olarak ihtiyaç sahiplerine yardım alanında görev yapıyor. 2016 yılında oyunculuğu tamamen bırakan ve 2018 yılında tesettüre giren Özçelik, yardım derneği kurdu. Oyuncu Uğur Pektaş ile evliliğinden bir oğlu olan Özçelik, genellikle özel hayatını gündemden uzak tutmaya çalıştı.