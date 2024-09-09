Gamze Özçelik eşi Reshad Strik'i yere göğe sığdıramadı! "Tatile gitmek yerine..."

09 Eylül 2024 16:37 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:37

Arka Sokaklar dizisiyle fenomen olan oyuncu Gamze Özçelik, kurduğu ‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile birlikte yardıma muhtaç kişilere yardım götürüyor. Oyuncu Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşine teşekkür etti.

Gamze Özçelik, haziran ayında Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlendi. Eşiyle sık sık fotoğraf paylaşan Gamze Özçelik, bu sefer ise eşine teşekkür mesajı yayınladı.

GAMZE ÖZÇELİK'TEN EŞİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Umuda Koşanlar Derneği ile beraber yardıma muhtaç olan kişilere yardım götüren Gamze Özçelik, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan eşi Reshad Strik'e de teşekkür ederek, "Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden, eşini yalnız bırakmayan kocam. En iyisi olduğun için teşekkür ederim. Hayatım olduğun için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

RESHAD STRIK, GAMZE ÖZÇELİK'İN DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTI

Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç olan kişilere ulaşan Gamze Özçelik ile karesini paylaşan Reshad Strik, "Hatunun benim" notunu düştü.