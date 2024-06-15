Gamze Özçelik ve Reshad Strik bayram sıcak dinlemeden yollara düştü! Balayı yerine bakın nereye gittiler

15 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 17:06

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez paylaştı! Herkes düştüğü nottaki "Papalina" kelimesini araştırdı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez paylaştı! Herkes düştüğü nottaki "Papalina" kelimesini araştırdı

Umuda Koşanlar Derneği başkanı olan Gamze Özçelik yaptığı iyiliklerle gündemden düşmüyor.

2 sene önce Tanzanya'da yaptırdığı Hazreti Hatice Külliyesi'ni bu yaz tamamlayan Özçelik, eşi Reshad Strik ile beraber bahçesine gül dikmeye gitti.

Sürpriz bir düğünle evlendiklerini duyuran çift, balayı yerine Tanzanya'ya yetim güldürmeye gitmeleri hayranlarını mest etti.

GAMZE ÖZÇELİK VE RESHAD STRİK BALAYI YERİNE EL ELE VERİP BAKIN NEREYE GİTTİLER!

Hazreti Hatice Külliyesi ile Tanzanya'daki yetim kız çocuklarına hem okul hem yaşam alanı yaptıran Gamze Özçelik, bayram tatili sıcak demeden yollara düştü. Bu kez yanına eşini de alan Özçelik, Kurban Bayramı öncesi yetimlerin yüzlerini güldürecek.

Bağışçılarından aldığı kurban yardımlarıyla hem ülke içinde hem de yurt dışında çalışan Özçelik'in çiçek dikerken ki mutluluğu ise tebessüm ettirdi.