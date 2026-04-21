Uzun yıllar boyunca oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, yeniden Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendini insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, sürpriz bir kararla ekranlara geri dönüyor. Arka Sokaklar dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, Operasyon Alesta dizisiyle setlerdeki yerini alıyor. Uzun bir aranın ardından oyunculuğa geri dönüş yapan Gamze Özçelik, bu kez polis değil, mühendis karakteriyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar boyunca oyunculuk yapmayan Gamze Özçelik’in yer alacağı proje ve sergileyeceği performans şimdiden büyük merak uyandırıyor.

HABERİN ÖZETİ Gamze Özçelik yıllar sonra yine Zeynep karakteriyle dönüyor! Bu kez polis değil mühendis Uzun yıllar oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, 'Operasyon Alesta' dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Gamze Özçelik, 'Arka Sokaklar' dizisindeki 'Zeynep' karakteriyle tanınıyordu. Özçelik, oyunculuğu bırakıp insani yardım çalışmalarına odaklanmıştı. Yeni dizisi 'Operasyon Alesta', TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak. Özçelik, bu dizide polis değil, Afrika'da görev yapan bir 'Mühendis Zeynep' karakterini canlandıracak.

Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuk kariyeriyle bir döneme damgasını vuran Gamze Özçelik, Türk dizi tarihinin unutulmaz projeleri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Son olarak 2018 yılında ekranlara gelen Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde ‘Elizabeth’ rolüyle izleyici karşısına çıkan Özçelik, oyunculuğu bıraktığını duyurmuştu.

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp kendini insani yardım çalışmalarına adayan Gamze Özçelik, bu süreçte yaptığı yardım kampanyaları ve özel hayatıyla magazin gündeminden bir an olsun düşmemişti. Şimdilerde Reshad Strik ile evliliğini tüm hızıyla ilerleten Özçelik’in sürpriz bir kararla oyunculuğa geri döndüğü öğrenildi. Ünlü oyuncu, TRT ekranlarının dijital platformu Tabii’de yayınlanacak ‘Operasyon Alesta’ dizisiyle oyunculuk kariyerine geri döndü.

Oyunculuğu bırakarak hayatında radikal değişimlere imza atan Gamze Özçelik, hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etmişti. Son yıllarda özellikle ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara yapmış olduğu yardımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, kurucusu olduğu Umut Pınarı Derneği aracılığıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sürpriz bir kararla oyunculuğa geri dönüş yapan Özçelik’in yeniden ‘Zeynep’ karakteriyle ekranlara geri döneceği ortaya çıktı.

GAMZE ÖZÇELİK OPERASYON ALESTA DİZİSİNDE MÜHENDİS ZEYNEP ROLÜNÜ ÜSTLENİYOR!

Uzun yıllar boyunca oyunculuk kariyerine ara veren Gamze Özçelik, Tabii’de yayınlanacak olan ‘Operasyon Alesta’ dizisinde ‘Mühendis Zeynep’ rolünü üstleniyor. Arka Sokaklar dizisinde ‘Komiser Zeynep’ karakteriyle hafızalara kazınan Özçelik, bu kez Mühendis Zeynep olarak ekranlarda yerini alacak.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Operasyon Alesta dizisinde Gamze Özçelik, Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterini oynayacak. Gerçek hayatta da Afrika’daki yardım faaliyetleriyle ön plana çıkan Özçelik’in, rol aldığı karakterle kişiliğinin paralellik göstermesi dikkat çekiyor. Uzun bir aranın ardından yeniden oyuncu olarak ekranlarda yerini alacak Özçelik’in performansı da büyük merak uyandırıyor.