Gamze Özçelik'i ekrana döndüren Operasyon Alesta dizisinden ilk kareler geldi!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Operasyon Alesta dizisinden ilk kare geldi. Gamze Özçelik'in uzun bir aranın ardından sevenlerinin karşısına çıkacağı Operasyon Alesta dizisinin okuma provasından paylaşılan karelere beğeni yağdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Operasyon Alesta" dizisi geçen hafta sete çıktı. Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle çekilen tabii'nin Üs Yapım imzalı dizisinin okuma provası Türkiye’nin milli savaş gemisi TCG İSTANBUL’da gerçekleşti. Okuma provasından ilk kareler yayınlandı.
Yunus Ozan Korkut'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosunu Onur Böber üstlendi. Dizinin kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Gamze Özçelik, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu, Kayhan Açıkgöz gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği dev prodüksiyonlu "Operasyon Alesta" dizisi bir Afrika ülkesinde görev yapan Türk savaş gemisi personelinin zamana karşı ve canı pahasına verdiği kahramanca mücadeleyi konu alıyor.