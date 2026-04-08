Gassal dizisinin 3. sezonu için yayın günü netleşti ve izleyiciler geri sayımı başlattı. Son iki gün kalan süreçte dizinin sosyal medya hesapları ve hayran grupları, heyecan dolu paylaşımlarla dolup taşıyor. Önceki sezonlarda sürprizlerle dolu sahneleriyle dikkat çeken Gassal, 3. sezonuyla da izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yayın günü yaklaşırken dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla etkileşime geçiyor. Sosyal medyada gündem olan bu gelişme, dizinin 3. sezonuna dair beklentileri artırdı ve izleyiciler ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Peki, Gassal 3. Sezon hangi gün yayınlanacak?

HABERİN ÖZETİ Gassal 3. sezon hangi gün yayınlanacak? Gassal 3. sezon yayın günü Gassal dizisinin 3. sezonunun yayın günü belli oldu ve dizi Tabii platformunda izleyiciyle buluşacak. Gassal dizisinin 3. sezonu 10 Nisan'da Tabii üzerinden yayınlanacak. Dizinin başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral yer alıyor. Gassal 3. sezon bölümleri Cuma günü itibarıyla Tabii'de yayınlanacak. Dizi, TRT'nin dijital platformu olan tabii üzerinden izlenebilecek.

GASSAL 3. SEZON YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU!

Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonunun yayın günü resmen açıklandı. Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı dizi, önceki sezonlarda yaşanan sürpriz olaylar ve heyecan dolu sahnelerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte izleyiciler tekrar ekran başına kilitlenecek.

Dizinin 3. sezonunda hikaye daha da derinleşiyor ve karakterler arasındaki çatışmalar ile dramatik gelişmeler izleyicilere sürükleyici anlar yaşatacak. Yapım ekibi, yeni sezonun çekimlerini tamamladı ve yayın gününe son hazırlıklar devam ediyor.

Gassal dizisinin yayın günü açıklanmasıyla, hem fanların hem de televizyon gündemini yakından takip eden izleyicileri için büyük bir heyecan sardı. Gassal 3. sezon, hem aksiyon hem de drama öğeleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

GASSAL 3. SEZON HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezonunun yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Ahmet Kural ve Hande Soral’ın paylaştığı dizi, 10 Nisan’da Tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak. Önceki sezonlarda yaşanan sürpriz olaylar ve heyecan dolu sahnelerle dikkat çeken Gassal, yeni sezonunda da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Yeni sezon, karakterler arasındaki çatışmaları derinleştiren Gassal 3. Sezon bölümleri 10 Nisan 2026 Cuma günü itibarıyla Tabii’de yayınlanacak. Gassal 3. Sezon bölümleri sosyal medyada heyecan şimdiden doruklara çıkardı.

GASSAL 3. SEZONU NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Gassal dizisi TRT’nin resmi dijital platformu olan tabii üzerinden yayınlanacak. tabii platformuna üye olan bireyler Gassal 3. Sezon bölümlerine anında ulaşabilecek. Diğer yandan Gassal dizisinin 1 sezon ve 2 sezon bölümlerine dair ayrıntılara da buradan kolaylıkla ulaşabilir.