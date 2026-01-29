Menü Kapat
Magazin
Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 14 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak saç ve kan örneği veren magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ'ın kan testi negatif çıktı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan, aralarında sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Can Yaman ve Mehmet Üstündağ'ın biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonuçları ortaya çıktı.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın kan testinin negatif çıktığı, idrar ile saçtan ise örnek alınamadığı belirlendi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Benzer şekilde, oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu resmen raporlandı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

BİLAL HANCI'NIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı'nın test sonucu pozitif çıktı. Bilal Hancı gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde "Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım" demişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
