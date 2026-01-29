Ufuk Özkan için kritik gün! Donör adayları için karar verilecek

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

UFUK ÖZKAN İÇİN İLK DONÖR HEYET KARŞISINDA

UFUK ÖZKAN İÇİN 3 DONÖR ADAYI VAR

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, “Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

UFUK ÖZKAN 2023 YILINDA TEDAVİYE BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.