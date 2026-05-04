Gel Konuşalım Nur Tuğba bugün neden yok? Nur Tuğba'ya ne oldu?

TV8’in ilgiyle takip edilen magazin programı Gel Konuşalım, bugünkü yayında izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir eksikle ekrana geldi. Programın sevilen sunucularından Nur Tuğba Namlı, yayında yer almadı. Ekran başındaki izleyiciler, sunucunun neden programda olmadığını merak ederek sosyal medyada arayışa geçti. Kısa sürede gündem olan bu durumun ardından Namlı, kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak merak edilen sorulara cevap verdi. Peki, Gel Konuşalım’da bugün neden Nur Tuğba Namlı yoktu? Ünlü sunucunun sağlık durumu ya da yokluğunun nedeni ne? İşte detaylar…

GEL KONUŞALIM NUR TUĞBA BUGÜN NEDEN YOK?

Gel Konuşalım programının sunucu Nur Tuğba bugün yoktu. Başarılı sunucunun neden yayına katılmadığı merak edildi. Nur Tuğba Namlı sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşarak sesinin kısıldığını o yüzden yayına katılamadığını ifade etti.

NUR TUĞBA'YA NE OLDU?

Sunucu Nur Tuğba’nın sesinin kısılması nedeniyle yayına katılamadığı ortaya çıktı. Ünlü sunucuya sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları geldi.

GEL KONUŞALIM HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Magazin haberleriyle Gel Konuşalım, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla hafta içi her gün TV8'de yayınlanıyor.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı, 1983 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Eğitim hayatını Balıkesir Üniversitesi’nde tamamlayan Namlı, medya dünyasına adımını “Var Mısın Yok Musun” ile attı. Bu süreçte sunuculuk yeteneğiyle dikkat çeken isim, profesyonel eğitimini usta isim Gülgûn Feyman’dan aldı.

Kariyerine ilk olarak haber spikerliğiyle başlayan Namlı, gece haber bültenlerinde görev aldıktan sonra farklı televizyon kanallarında çeşitli programlar sunarak deneyimini geliştirdi. 2014 yılında TV8’e transfer olan başarılı sunucu, özellikle “Survivor Panorama” ile geniş kitleler tarafından tanındı.

Daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programını Hakan Ural ile birlikte sunan Namlı, 2024 yılına kadar bu projede yer aldı. Üç çocuk annesi olan deneyimli sunucu, uzun yıllardır televizyon dünyasında aktif kariyerini sürdürüyor.