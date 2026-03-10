Gelin Evi’nde izleyiciyi şaşkına çeviren an! Sevda Gelin 108 çeşit yemekle gündem oldu

Buse Varol’un sunuculuğunu yaptığı Gelin Evi, hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Öyle ki Gelin Evi’nde geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bölümünde hem izleyiciyi hem de yarışmacı gelinleri şaşırtan anlar meydana geldi. Sevda Gelin, diğer gelin adaylarına yaptığı 108 çeşit yemek sunumuyla gündem oldu.

GELİN EVİ’NDE İZLEYİCİYİ ŞAŞKINA ÇEVİREN AN!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi, izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Her gün yeni bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Gelin Evi, Buse Varol’un sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Haftanın her günü beş farklı yarışmacı gelinlerin birbirlerini değerlendirmeye aldığı Gelin Evi, kimi zaman gündem olacak anlara da neden olabiliyor. Beş yarışmacının birbirini puanlarken, ünlü sunucu Buse Varol’un değerlendirmeleri de yarışmaya dahil olarak dikkat çekiyor.

Hem Buse Varol’un hem beş yarışmacı gelinin puanlarıyla haftanın son günü olan Cuma günü büyük final yapılarak en yüksek puanı alan gelin açıklanıyor. Her hafta en yüksek puanı toplayan gelin 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Gelin Evi’nde geçtiğimiz 1670. bölümü ekranlara gelirken hem izleyicinin hem de yarışmacı olan gelinleri adeta şaşkına çevirdi. Sevda Gelin’in evine konuk olan Gelin Evi yarışmacısı olan gelinler ve sunucu Buse Varol, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını ifade etti.

SEVDA GELİN 108 ÇEŞİT YEMEKLE GÜNDEM OLDU

Gelin Evi programının 1670. bölümü adeta ekranlara damga vurdu. Her gün başka bir gelinin evine konuk olarak gelinler arasında yarışma programı olan Gelin Evi, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Programda yarışan Sevda Gelin, hazırladığı tam 108 çeşit yemek ve ikramlıkla sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Yarışma tarihinde neredeyse bir ilk olan bu sunum masası adeta rekora koştu.

Gelin Evi programının gösterişli sofrası hem rakip gelinlerin hem de izleyicilerin en çok konuştuğu anlardan biri oldu. Özellikle de sofrayı gören izleyiciler sosyal medya üzerinden durumla alakalı yorumlarını da belirtti.