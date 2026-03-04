Gelinim Mutfakta'da Alime'nin ablasından şoke eden açıklamalar! Kaynana Tijen'e demediğini bırakmadı

Bugün Gelinim Mutfakta'da Alime ve kayınvalidesi arasında yaşanan gerilime abla Pelin de dahil oldu. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'ya telefonla dahil olan Alime'nin ablası, kardeşinin haksızlığa uğradığını sert bir dille ifade ederken, kayınvalide Tijen Hanım'a da demediğini bırakmadı. O anlar ekran başındakileri de şoke etti. Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME'NİN ABLASINDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR!

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan Alime ve eşi Tunacan arasındaki kriz artık aşılamaz hale geldi.

Alime'nin ablası Pelin, telefonla kaynana Tijen Hanım'a sert çıkışırken, Tunacan'a da bir yandan yüklendi. ' Tunacan, sen bir türlü evli olduğunu idrak edemedin. Oğlunuz kıskançlığın alasını yapıyor, kardeşimin telefonlarını kurcalıyor, eve geliş saatini bilmiyor...Tijen Hanım siz de oğlunuzun sadece hatalarına destek oluyorsunuz. Bu evlilik devam ediyorsa, benim sayemde.'

ANNE ŞÜKRAN HANIM DA YAYINA BAĞLANDI

Gelinim Mutfakta'da yaşanan tansiyon, Alime'nin annesi Şükran Hanım'ın da telefonla yayına bağlanması sonrası daha da arttı. Şükran Hanım, dünürü Tijen Hanım'a oldukça sert çıktı;

'Yeter artık kızıma yaptıklarınız! Bunca zaman sustum ama artık yeter. Alime'nin gözyaşlarını görmekten yoruldum.'

Yaşanan bu olaylar sonrası Tijen Hanım'dan beklenmeyen bir atak geldi. Tijen Hanım, bu defa abla Pelin'i hedef aldı.

'BEN KONUŞURSAM YER YERİNDEN OYNAR'

Alime'nin ablası Pelin Hanım ve annesi Şükran Hnaım'ın sert sözlerine karşı Tijen Hanım'da kayıtsız kalmadı. Tijen Hanım, Pelin'e yönelttiği suçlamalarla ortalığı adeta karıştırdı.

'Pelin, Alime'ye tüm bu aklı sen veriyorsun. Alime'yi kumanda gibi yönetiyorsun. Beni çok konuşturma! Ben konuşursam yer yerinden oynar' sözleriyle herkesi şoke eden Tijen Hanım'ın stüdyoyu yıkan bu tehdidi Aslı Hünel'in de dikkatini çekti..

Yaşanan bu olaylardan sonra gözler yeniden Alime ve eşi Tunacan'a çevrilmişken, ikilinin arasındaki krizin nereye varacağı da merak konusu oldu.