Gelinim Mutfakta'da Ayten Gözde'yi sabote mi etti? Fırın başında sinirler taştı!

Kanal D'nin favori yarışması Gelinim Mutfakta'da tansiyon yine zirve yaptı. 14 altın için rekabetin hız kazandığı bölümde, Ayten'in beklenmedik hamlesi stüdyoyu karıştırdı. Günün yemeği hzırlanırken, Ayten'in fırın hamlesi, kısa sürede Gelinim Mutfakta'da krize dönüştü. Gözde'den Ayten'e yönelik 'Sabote' iddiaları karşısında, diğer gelinler de araya girdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte fırın başında tansiyonu tavan yapan gelişme...

GELİNİM MUTFAKTA'DA AYTEN GÖZDE'Yİ SABOTE Mİ ETTİ?

Gelinim Mutfakta'da büyük gün geldi çattı. Gelinler bugün verilecek büyük ödül 14 altın bilezik için canla başla yemeğini hazırlamaya çalıştı.

Mutfakta dakikalarla yarışılırken, Ayten'in aniden Gözde'nin fırınına doğru yönelmesi Gözde'de büyük şüphe oluşturdu. 'Fırınımı kapatmaya mı çalışıyorsun' diyen Gözde, Ayten'in üzerine gitti. Her saniyenin kritik olduğu Gelinim Mutfakta'da Ayten'den gelen bu müdahale, stüdyoda gerginliği zirveye taşıdı.

Ayten ise gelen suçlamaları reddederek, 'Sadece fırının ayarına bakmak istedim' diyerek, Gözde'nin verdiği tepkiye anlam veremediğini söyledi. Kendi hamurunun bu yüzden daha önce pişmediğini ve altınları kaçırdığını hatırlatan Ayten'e diğer gelinler de destek çıktı.

FIRIN BAŞINDA SİNİRLER TAŞTI!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün 14:00'de başlayan Gelinim Mutfakta, çeyrek altın dağıtmaya devam ediyor. Cuma günü heyecanın tavan yaptığı Gelinim Mutfakta'da, haftalık performansı en iyi olan geline 10 altın bilezik veriliyor. Geçen hafta 4 altın bileziğin devretmesiyle, 20 Şubat Cuma günü tam 14 altın bilezik bir gelinin olacak.

Yarışmanın temposunu daha da yükselten bu gelişme sonrası, mutfakta işler de kızıştı. Ayten'in Gözde'nin fırınına doğru yönelmesi sabote var iddialarına neden oldu.

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken yarışmacısı Gözde, Ayten'e sert tepki gösterirken, diğer gelinler de Gözde'nin abarttığını düşünerek, Ayten'e destek çıktılar. 'Fırın kapanmamış, abartma' tepkisi veren Tuğba ve Alime, ortamı yumuşatmaya çalışsalar da Gözde sert sözleriyle net çizgisini çekti.

Gelinim Mutfakta'nın büyük final gününde Gözde ve Ayten arasında yaşanan bu olay, 'sabote var' iddiasıyla, günün en konuşulan başlıkları arasında yerini aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 14 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün Tuğba ve Alime eşit puana sahip oldular. Geçen hafta 4 altının devretmesiyle bu hafta 14 altın bilezik veren Gelinim Mutfakta'da iki yarışmacıya 5'er altın vermeyi teklif eden Aslı Hünel, gelinlerin kararsız kalması sonucu, Gelinim Mutfakta ekibinin kararını duyurdu. Verilen karara göre her iki geline 7 altın bilezik eşit olarak dağıtıldı.

Tuğba - 89

Alime - 89

Ayten - 55

Gözde - 50



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, ÇEYREK ALTIN KİME GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'da 20 Şubat 2026 Cuma günü elenen gelin Gözde olurken, çeyrek altını alan gelin Alime oldu. Gün sonu oluşan puan tablosu ise şu şekilde...

Alime - 19

Tuğba - 18

Gözde - 13

Ayten - 7