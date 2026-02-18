Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

Kanal D'nin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde aile içi şiddet adeta doruk noktasına ulaştı. Hürü Hanım'ın üst üste gelen çıkışları, gelin Ayten'i adeta çileden çıkardı. Sabrı taşan Ayten, sert sözler söyleyerek, stüdyoyu terk etti. Gelinim Mutfakta'ya damga vuran o anlar ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KAYINVALİDESİNE OĞLUN AL SENİN OLSUN DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ!

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve kayınvalide Hürü arasında bugün tansiyon zirve yaptı. Aile içi krizin patlama yaptığı Gelinim Mutfakta'da Hürü Hanım'ın oğluna dair söylediği duygusal sözler diğer kayınvalideleri de hem üzdü hem de Ayten'in yaptıkları tepki topladı.



Ayten'in 'Artık karışmayın, biz kendi hayatımızı kurmak istiyoruz' sözlerine kaynana Hürü'den de sert karşılık gecikmedi.Yaşanan bu olaylar sonrası, günün değerlendirilmesi yapılacağı sırada Ayten gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk etti.



'DOLAPTA İKİ GÖMLEĞİ KALMIŞ'

Oğluna hasret kaldığını söyleyen Hürü Hanım, oğlunu artık tanıyamadığını ve evlendikten sonra çok değiştiğini de söyledi. 'Dolapta 2 tane gömleği kalmış oğlumun, içim parçalanıyor.

Oğlum bu durumlara mı düşecekti' diyerek gözyaşlarına boğulan Hürü Hanım, içinin çok dolduğunu söyledi. Hürü Hanım'ın bu oğul hasreti hem ekran başındakileri hem de Aslı Hünel'i derinden etkiledi. Hürü Hanım'ın oğlu Ali, gelişmeler sonrası stüdyoya bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

AYTEN VE EŞİ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Bir yanda annesi diğer yanda eşi arasında kalan Ali Bey, telefonla stüdyoya bağlandı. Ali Bey'den eşi Ayten'e destek gelmeyince, Ayten öfkeden deliye döndü. 'Bana destek olmanı beklerdim.

Bana destek olmadın. 2 aylık evliyiz ama sen yoksun yanımda' diyen Ayten'i sakinleştirmek kolay olmadı. Ali Bey'in Ayten'e biraz daha güler yüzlü olmasını söyledi. 'Annemle aranızın iyi olmasını istiyorum sadece. Benim yanımda duracaksın, yüzünü asmayacaksın' sözlerini söyleyen Ali Bey, Ayten ile arasındaki gerilimi daha bir perçinledi.

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu.

Ayten - 21



Alime - 14



Tuğba - 12



Gözde - 9



GELİNİM MUTFAKTA 17 ŞUBAT 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Şubat çeyrek altını alan gelin Alime oldu.

Alime - 22

Tuğba - 19

Ayten - 8

Gözde - 8

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2026 çeyrek altını Tuğba aldı.

Tuğba - 23

Alime - 17

Gözde - 11

Ayten - 10