Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümüne Ayten ve kayınvalide Hürü damga vurdu. Kayınvalidesinin sözlerine ve müdahalelerine daha fazla dayanamayan Ayten, ağlayarak stüdyoyu terk etti. Ayten'in eşi telefonla stüdyoya bağlandığı sırada ise Ayten'le eşi Ali arasında ipler koptu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 17:56

Kanal D'nin 18 Şubat 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde adeta doruk noktasına ulaştı. Hürü Hanım'ın üst üste gelen çıkışları, gelin Ayten'i adeta çileden çıkardı. Sabrı taşan Ayten, sert sözler söyleyerek, stüdyoyu terk etti. 'ya damga vuran o anlar ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KAYINVALİDESİNE OĞLUN AL SENİN OLSUN DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ!

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve kayınvalide Hürü arasında bugün tansiyon zirve yaptı. Aile içi krizin patlama yaptığı Gelinim Mutfakta'da Hürü Hanım'ın oğluna dair söylediği duygusal sözler diğer kayınvalideleri de hem üzdü hem de Ayten'in yaptıkları tepki topladı.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi


Ayten'in 'Artık karışmayın, biz kendi hayatımızı kurmak istiyoruz' sözlerine kaynana Hürü'den de sert karşılık gecikmedi.Yaşanan bu olaylar sonrası, günün değerlendirilmesi yapılacağı sırada Ayten gözyaşları içerisinde stüdyoyu terk etti.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi


'DOLAPTA İKİ GÖMLEĞİ KALMIŞ'

Oğluna hasret kaldığını söyleyen Hürü Hanım, oğlunu artık tanıyamadığını ve evlendikten sonra çok değiştiğini de söyledi. 'Dolapta 2 tane gömleği kalmış oğlumun, içim parçalanıyor.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

Oğlum bu durumlara mı düşecekti' diyerek gözyaşlarına boğulan Hürü Hanım, içinin çok dolduğunu söyledi. Hürü Hanım'ın bu oğul hasreti hem ekran başındakileri hem de Aslı Hünel'i derinden etkiledi. Hürü Hanım'ın oğlu Ali, gelişmeler sonrası stüdyoya bağlandı ve çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

AYTEN VE EŞİ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Bir yanda annesi diğer yanda eşi arasında kalan Ali Bey, telefonla stüdyoya bağlandı. Ali Bey'den eşi Ayten'e destek gelmeyince, Ayten öfkeden deliye döndü. 'Bana destek olmanı beklerdim.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

Bana destek olmadın. 2 aylık evliyiz ama sen yoksun yanımda' diyen Ayten'i sakinleştirmek kolay olmadı. Ali Bey'in Ayten'e biraz daha güler yüzlü olmasını söyledi. 'Annemle aranızın iyi olmasını istiyorum sadece. Benim yanımda duracaksın, yüzünü asmayacaksın' sözlerini söyleyen Ali Bey, Ayten ile arasındaki gerilimi daha bir perçinledi.

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 18 Şubat çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu.

Ayten - 21

Alime - 14

Tuğba - 12

Gözde - 9

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi


GELİNİM MUTFAKTA 17 ŞUBAT 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Şubat çeyrek altını alan gelin Alime oldu.

Alime - 22

Tuğba - 19

Ayten - 8

Gözde - 8

Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesine oğlun al senin olsun dedi, stüdyoyu terk etti! Ayten ve eşi Ayten arasında ipler gerildi

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 16 Şubat 2026 çeyrek altını Tuğba aldı.

Tuğba - 23

Alime - 17

Gözde - 11

Ayten - 10

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da Alime ve eşi arasında tansiyon yükseldi! Kaynana Tijen'den oğlu Tunacan'a sert çıkış
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, kim elendi? 13 Şubat 2026 haftanın puan durumu
ETİKETLER
#çeyrek altın
#aile içi şiddet
#Gelinim Mutfakta
#Ayten Uncuoğlu
#Hürü Hanım
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.