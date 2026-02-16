Gelinim Mutfakta'da Alime ve eşi arasında tansiyon yükseldi! Kaynana Tijen'den oğlu Tunacan'a sert çıkış

Kanal D ekranlarına damga vuran Gelinim Mutfakta'nın 16 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümünde, Alime ve eşi arasında yaşanan aile içi hesaplaşmalar stüdyoda tansiyonu yükseltti. Tunacan'ın stüdyoya gelmesiyle iplerin gerildiği o anlar milyonları ekrana kilitledi. İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümüne dair merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME VE EŞİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Kanal D'nin en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, her gün çeyrek altın verirken, Cuma günü yapılan haftalık performans puanlaması sonucu 10 altın bilezik dağıtmaya devam ediyor.

Gözde, Alime, Tuğba ve Ayten'in yarıştığı Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan olaylar, ekran başındakileri de şaşkına çevirdi.

Alime'nin eşi Tunacan'ın stüdyoya gelmesiyle ikili arasında hesaplaşma da başlamış oldu. Alime, eşi Tunacan'ın arkadaşlarından dert yanarken, kaynana Tijen 'Oğlumun efendi arkadaşları var' diyerek, Alime'ye adeta meydan okudu. Ancak Alime'nin hafta sonunu Tuğba'nın evinde geçirdiğini söylemesi, bardağı taşıran son damla oldu.

YALAN SÖYLEMESİNE DAYANAMIYORUM'

Tunacan'ın kendisine yalan söylediğini belirten Alime, Tunacan'ın arkadaşı Alper'i hedef alarak, 'Doğum gününe gidiyorum diyerek, bekarlığa veda partisine gitti. Evli adamın bekar biriyle ne işi var. Alper 2 kere evlenip boşanmış. Gelip bana bir de yalan söylüyor. Vurdum kapıyı çıktım ve İstanbul'a Tuğba'ya gelip kaldım' sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

KAYNANA TİJEN'DEN OĞLU TUNACAN'A SERT ÇIKIŞ!

Tijen, Alime'nin Tuğba'ya gelmesine büyük tepki göstererek; 'Senin Tuğba'da ne işin var. Tuğba'ya değil, bana gelecektin' diyerek, Alime'ye ateş püskürdü.

Bununla da yetinmeyen Tijen Hanım bu defa, stüdyoya gelerek Alime'den özür dileyen oğluna yüklendi. 'Senin ondan değil, Alime'nin senden özür dilemesi gerek' diyen Tijen Hanım, oğlu Tunacan'a sert sözler söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün menüde perde pilavı vardı. Gelinlerden Tuğba, en lezzetli yemeği yaparak kayınvalidelerden ve Aslı Hünel'den en yüksek puanı aldı. Çeyrek altını yakasına takan Tuğba'yı Alime takip etti. İşte Gelinim Mutfakta'da oluşan puan tablosu...

Tuğba - 23

Alime - 17

Gözde - 11

Ayten - 10