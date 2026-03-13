Menü Kapat
Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da final günü nihayet geldi çattı. Haftalık performansı en yüksek olan gelin bugün 10 altın bileziğin de sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bilezik kime gitti? 13 Mart 2026 Cuma kim kazandı, hangi gelin elendi? İşte Gelinim Mutfakta'da final günü yaşanan gelişmeler...

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 13:57

Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün rekabet ve heyecan üst dorukta yaşanıyor. Gün sonunda bir kişi sahibi olurken, haftalık performansta en yüksek puanı alan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta'da 13 Mart Cuma bir gelin ve kayınvalide ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün 10 altın bileziği hangi gelin aldı? Kim gün birincisi oldu ve hangi yarışmacı elendi? İşte cevabı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Kanal D'nin yıllardır yoğun ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta birçok değişiklik meydana geldi.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Ayten'in sağlık sorunlarından dolayı, Ayten ve kaynanası Hürü Hanım'ın yarışmadan ayrılması sonucu yarışmaya Cansu ve kayınvalidesi Dönüş Hanım katılırken, Büşra ve Emine Hanım'ın geçen Cuma yarışmaya veda etmesiyle yeni yarışmacılar da 'ya dahil oldu.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Mürüvet Hanım ve oğlu Emre Pazartesi günü yarışmaya başlarken, ilk damat adayı olarak Gelinim Mutfakta'da yarışan Emre Bey, ilk gün çeyreği yakasına takan isim olmuştu. Gelinim Mutfakta'ya sadece 1 gün yarışmak için gelen Emre Bey, izleyici tarafından oldukça beğenilmişti.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Emre Bey, Salı günü yarışmaya veda ederken, eşi Dilanay, Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Dengelerin tümüyle değiştiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Cuma günü ise oldukça kritik.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Peki Gelinim Mutfakta'da bugün 10 altın bileziğin sahibi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta 13 Mart 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da henüz puanlamalar netleşmedi. Gün sonu puan tablosu açıklandığı zaman Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi de haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART 2026 CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da yarışan Tuğba, Alime, Dilanay ve Cansu, 13 Mart Cuma günü tezgah başındaki yerini aldı. Gün sonu haftalık performansı en düşük olan yarışmacı, bugün Gelinim Mutfakta'ya veda edecek.
Gelinim Muutfakta'da günün kazanan ismi ise yine çeyreği yakasına takan isim olacak.

Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

13 Mart Cuma günü puanlar henüz netleşmedi. Kayınvalideler puanlarını yaptıktan sonra Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi ve elenen ismi de netleşecek. İlerleyen saatlerde Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.

TGRT Haber
