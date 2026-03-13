Gelinim Mutfakta bugün 10 altın bileziği kim aldı? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma kim elendi?

Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün rekabet ve heyecan üst dorukta yaşanıyor. Gün sonunda bir kişi çeyrek altın sahibi olurken, haftalık performansta en yüksek puanı alan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta'da 13 Mart Cuma bir gelin ve kayınvalide ise yarışmadan eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün 10 altın bileziği hangi gelin aldı? Kim gün birincisi oldu ve hangi yarışmacı elendi? İşte cevabı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Kanal D'nin yıllardır yoğun ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta birçok değişiklik meydana geldi.

Ayten'in sağlık sorunlarından dolayı, Ayten ve kaynanası Hürü Hanım'ın yarışmadan ayrılması sonucu yarışmaya Cansu ve kayınvalidesi Dönüş Hanım katılırken, Büşra ve Emine Hanım'ın geçen Cuma yarışmaya veda etmesiyle yeni yarışmacılar da Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu.

Mürüvet Hanım ve oğlu Emre Pazartesi günü yarışmaya başlarken, ilk damat adayı olarak Gelinim Mutfakta'da yarışan Emre Bey, ilk gün çeyreği yakasına takan isim olmuştu. Gelinim Mutfakta'ya sadece 1 gün yarışmak için gelen Emre Bey, izleyici tarafından oldukça beğenilmişti.

Emre Bey, Salı günü yarışmaya veda ederken, eşi Dilanay, Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Dengelerin tümüyle değiştiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Cuma günü ise oldukça kritik.

Peki Gelinim Mutfakta'da bugün 10 altın bileziğin sahibi açıklandı mı? Gelinim Mutfakta 13 Mart 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da henüz puanlamalar netleşmedi. Gün sonu puan tablosu açıklandığı zaman Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi de haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART 2026 CUMA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da yarışan Tuğba, Alime, Dilanay ve Cansu, 13 Mart Cuma günü tezgah başındaki yerini aldı. Gün sonu haftalık performansı en düşük olan yarışmacı, bugün Gelinim Mutfakta'ya veda edecek.

Gelinim Muutfakta'da günün kazanan ismi ise yine çeyreği yakasına takan isim olacak.

13 Mart Cuma günü puanlar henüz netleşmedi. Kayınvalideler puanlarını yaptıktan sonra Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan ismi ve elenen ismi de netleşecek. İlerleyen saatlerde Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.