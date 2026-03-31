Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, yayınladığı her bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Haftanın ilk günü tansiyonun eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'da bugün Cansu'nun eşi Ayaz yeniden stüdyoya geldi. Cansu eşiyle barışmamaya kararlıyken, 'eve dönmüyorum' diyen Cansu'ya eşi Ayazıin tepkisi büyük oldu. Eşler arasında yaşanan bu tartışma hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri hayrete düşürdü. İşte detaylar....

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Cansu ve eşi Ayaz arasında tansiyon alev aldı! Cansu barışma şartlarını tek tek sıraladı Gelinim Mutfakta'da Cansu'nun eşi Ayaz'ın stüdyoya gelmesiyle tansiyon yükseldi ve Cansu barışma şartlarını sıraladı. Cansu'nun eşi Ayaz, yaşanan tartışmaların ardından yeniden stüdyoya geldi. Kaynana Dönüş Hanım, Cansu'nun evliliğini bitirmeye çalıştığını iddia etti ve oğlu Ayaz'a destek çıktı. Cansu, eşi Ayaz'la barışmak için sosyal medya hesaplarını kapatmalarını ve kendisiyle hiç resminin olmamasını şart koştu. Eşi Ayaz'ın 'Başka erkekler görsün istemiyorum' demesine karşılık sunucu Aslı Hünel, Cansu'nun programda olduğunu hatırlattı. Diğer gelinler, Ayaz'ın konuşmalarından ve mimiklerinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

GELİNİM MUTFAKTA CANSU VE EŞİ ARASINDA TANSİYON ALEV ALDI!

Aslı Hünel'in sunduğu yemek programı Gelinim Mutfakta'da 4 gelin ve 4 kayınvalide, altınları almak için kıyasıya mücadele ediyor. Kayınvalide ve gelinler arasında yaşanan gerilime, eşler de stüdyoya gelerek eşlik ediyor.

Yarışmanın dikkat çeken gelini Cansu'nun eşi Ayaz, dün yaşanan tartışmanın sonrasında yeniden stüdyoya geldi. Kaynana Dönüş Hanım'ın da yaptığı hamleler sonrası ortalık resmen karıştı. 'Derdin ne Cansu?' diyerek gelinin üzerine giden Dönüş Hanım; 'Cansu evliliğini bitirmeye çalışıyor. Cansu temizlik yapmaktan sıkıldı, ütü yapmak istemiyor. Cansu'nun geçinmeye niyeti yok' diyerek yaşanan gelişmelere tepkisini gösterdi.

Oğlu Ayaz'a destek olan Dönüş Hanım, Ayaz'ın eski nişanlısı için de 'Keşke zamanında o kızla olsaydı. Ben istediğim için oğlumla birliktesiniz' diyerek sözleriyle herkesi şoke etti. Gelinim Mutfakta kritik bölümde ise Cansu'nun eşi Ayaz geldi, stüdyoda tansiyon adeta alev aldı. İkilinin kapıştığı o anlar sosyal medyaya da damga vurdu.

CANSU BARIŞMA ŞARTLARINI TEK TEK SIRALADI

Gelinim Mutfakta'da Cansu ilk geldiği günlerde evden ayrıldığını ve annesine gittiğini söylemişti. Eşinin kendisini geri döndürmek için hiçbir şey yapmadığını da dile getiren Cansu'nun evinde de kayınvalidesi Dönüş Hanım oturuyordu.

Dün yayınlanan Gelinim Mutfakta'ya katılan Ayaz Bey, elinde çiçeklerle gelmesine rağmen, Cansu geri adım atmadı. Özellikle eşi Ayaz'ın annesinin evine gelip özür dilemeden yarışmaya gelmesini tamamen şov olarak değerlendirdi.

Cansu, eşi Ayaz'la barışmak için kendisinin sosyal medya hesaplarını kapatmalarını istedi. Bununla beraber kendisiyle hiç resminin de olmadığını belirten Cansu'ya eşi Ayaz'dan beklenmedik bir hamle geldi. 'Ben seni başka erkekler görsün istemiyorum' diyen Ayaz'a Aslı Hünel'de 'Senin eşin Cansu, milyonların izlediği bir programda farkında mısın?' diye sordu.

Konuyla ilgili tamamen pişman olduğunu söyleyen Ayaz'ın mimikleri ve konuşmaları ise diğer gelinleri tedirgin etti. Özellikle Tuğba 'Bakışlarından ve konuşmalarından çok rahatsız oldum' diyerek tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA CANSU'YA YORUM YAĞMURU

Gelinim Mutfakta'ya damga vuran Cansu ve Dönüş Hanım, günlerdir süren aile içi kriziyle sosyal medyaya da damga vurdu. Cansu'nun eşi Ayaz'ın da stüdyoya dahil olmasıyla sosyal medya anında hareketlendi.

'Dönüş ayırmak istese neden yarışmaya Cansu'yla katılsın'

'Bu Dönüş çok felaket bir kayınvalide , Allah Cansu'nun yardımcısı olsun'

'Cansu'nun eşi Ayaz baştan sona haklı, geri dönme Cansu'

'Mutfak mutfak olalı böyle program görülmedi ne yaptıkları belli değil Gelinim Mutfakta'mı yoksa evlilik programı mı belli değil!'

'Cansu geldiğinde ne kadar Naif bir kızdın oraya gelen gelinler yoldan çıkıyor nedense' gibi yorumlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yağmur gibi yağdı.