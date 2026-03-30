Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da uzun zamandır konuşulan Cansu'nun eşinin eski baldızıyla konuşması krizi, bugün Ayaz'ın stüdyoya gelmesiyle adeta alev aldı. Stüdyoya gelen Ayaz, Cansu'nun hedefinde yer alırken, kaynana Dönüş Hanım'ın tartışmanın fitilini ateşleyen gelin bohçası hamlesi, izleyeni hayrete düşürdü. İşte Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde yaşanan olaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Cansu'nun eşi Ayaz stüdyoda! Kaynana Dönüş bohçayı açtı, stüdyoda tansiyon tavan yaptı Gelinim Mutfakta'da Cansu'nun eşi Ayaz'ın stüdyoya gelmesi ve kaynana Dönüş Hanım'ın açtığı gelin bohçası haftanın ilk gününe damgasını vurdu. Cansu'nun eşi Ayaz, eşinin eski baldızıyla konuşması nedeniyle yaşanan kriz sonrası stüdyoya geldi. Ayaz'ın çiçekle gelmesine rağmen Cansu, çiçeği ve Ayaz'ı istemediğini belirterek rest çekti. Kaynana Dönüş Hanım'ın Cansu'nun gelin bohçasını açması stüdyoda büyük şaşkınlığa neden oldu. Gelin bohçasından çıkanların Cansu'ya ait olmadığı iddia edildi ve bu durum anne Yeliz Hanım ile kaynana Dönüş Hanım arasında gerginliğe yol açtı. Haftanın ilk gününde çeyrek altını yarışmaya yeni katılan Fatoş Hanım kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA CANSU'NUN EŞİ AYAZ STÜDYODA!

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni yarışmacılardan olan Cansu, geldiği ilk günlerde eşiyle olan sorunlarla gündeme gelmişti.

Evi terk edip annesinin evine giden Cansu'nun gönlünü almak için stüdyoya gelen Ayaz'ın dışında stüdyoda Cansu'nun annesi Yeliz Hanım'da bulunuyordu. Anne kızın, damada hesap sorduğu Gelinim Mutfakta'da yaşanan kavga giderek zirve yaptı.

Eski nişanlısının ablasıyla görüşen Ayaz'a hesap soran Cansu, elinde çiçekle gelen Ayaz'a 'Seni de istemiyorum, çiçeğini de istemiyorum' diyerek resti çekti. Bu duruma sinirlenen Ayaz Bey'in takındığı sinirli tavırlar ise diğer gelinlerin tepkisini çekti. 'Ben baldızımla görüşürüm.

İş için görüşüyoruz. Eski nişanlımla görüşmüyorum' diyen Ayaz Bey, Cansu'yu öfkeden deliye döndürdü. Tüm bunların üzerine Gelinim Mutfakta'da açılan gelin bohçası ise stüdyoyu resmen karıştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA CANSU'NUN GELİN BOHÇASI AÇILDI!

Gelinim Mutfakta'da güzelliğine ve bakımına oldukça düşkün kauınvalidesi Dönüş Hanım, Cansu'nun gelin bohçasını kayınvalideler odasında açtı. İçerisinden çıkanlar Aslı hünel ve tüm yarışmacıları hayrete düşürürken, gelin Cansu içerisinde bulunan kıyafet ve eşyaları kendisini koymadığını söyledi.

Yaşanan bu krize ise Cansu'nun annesi Yeliz Hanım son noktayı koydu. 'Bohça bu ama içerisindekiler bize ait değil' diyen Yeliz Hanım ve kayınvalide Dönüş Hanım, stüdyoda adeta birbirine girdi.

GELİNİM MUTFAKTA 30 MART 2026 ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın kazana gelin yarışmaya yeni katılan Fatoş Hanım oldu.

Fatoş - 19

Alime - 13

Cansu - 11

Tuğba - 6