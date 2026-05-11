Gelinim Mutfakta programı yeni haftaya olaylı başladı. Daha önce katıldığı programlarda adından söz ettiren, sert çıkışları, sıra dışı tavırları ve konuşma tarzıyla adeta fenomen haline gelen Cemile, Gelinim Mutfakta'da ilk günden tansiyonu yükseltti. Özellikle Tuğba ile yaşanan diyalog ve Naomi Campbell yürüyüşü stüdyoyu resmen salladı. Sosyal medyanın da gündemine oturan o anlar, Gelinim Mutfakta izleyicisine de keyifli anlar yaşattı. İşte Gelinim Mutfakta Cemile'den 'Ben orjinalim' çıkışı ve Naomi Campbell çıkarması...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Cemile Tuğba'ya yüklendi, kendini Naomi Campbell'a benzetti! Stüdyoda eğlenceli anlar Gelinim Mutfakta programının yeni haftası, eski yarışmacılardan Cemile'nin katılımıyla tansiyonlu başladı. Cemile, ilk günden Tuğba'ya yönelik eleştirilerde bulunarak 'Ben orjinalim' çıkışı yaptı. Cemile, kendisini ünlü model Naomi Campbell'a benzeterek stüdyoda manken yürüyüşü yaptı. Program ekibi, Cemile ve Tuğba'nın fenomenliklerini ölçmek için halka 'Hangisi daha fenomen?' sorusunu sordu. Sokak röportajında vatandaşların büyük çoğunluğu Tuğba'yı fenomen olarak seçti.

Bir dönem Esra Erol'da programına damga vuran ve daha sonra Gelin Görümce yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Cemile Karaca, bu defa Gelinim Mutfakta'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasında stüdyoya adım atan Cemile, geldiği ilk gün Tuğba'yı hedef aldı. Cemile, ezeli rakibi Tuğba'ya yönelik 'Saçların kaynak, her yerinde botoks var. Ben halkın içinden geldim, senin gibi süslü püslü değilim, doğalım ben' ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşanan 'Kim daha çok fenomen' tartışması ise stüdyoda kalmadı. Gelinim Mutfakta ekibi mikrofon ve iki fenomenin de resmini alarak sokaklara çıktı.

Gelinim Mutfakta ekibi, Cemile ve Tuğba'nın dev görsellerini alarak halka 'Hangisi daha fenomen?' sorusunu yöneltti. Sokaktaki vatandaşların büyük çoğunluğu Tuğba fanı olunca Cemile şaştı kaldı.

Cemile'nin 'Ben senden daha fenomenim' iddiası sonrası gerçekleşen sokak röportajı, sosyal medyada da 'Cemile unutulduğunu fark etti' yorumlarını beraberinde getirdi.

'NAOMİ CAMPELL'DAN NEYİN EKSİK' DİYEREK MANKEN YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Gelinim Mutfakta'nın 11 Mayıs 2026 Pazartesi yayınında en eğlenceli anlarından biri de hiç şüphesiz Cemile Karaca'nın stüst-yoda gerçekleştirdiği manken yürüyüşü oldu.

Kendisini ünlü model Naomi Campbell'a benzeten Cemile 'Benim Naomi Cempbell'dan neyim eksik? 30 santim daha boyum olsaydı, manken olurdum. O da esmer ben de esmerim' sözleriyle tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı fenomen Cemile'nin ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak ediliyor.