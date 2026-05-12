Gelinim Mutfakta Cemile'nin ev sahibi yayına bağlandı, iddiaları ağızları açık bıraktı! Cemile lavaboda tavuk mu kesti?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Cemile Karaca geldiği günden beri stüdyoda tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta'ya bugün bağlanan ev sahibi Mustafa Bey'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası hem yarışmacılar hem de izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Cemile Karaca ise ortaya atılan tüm suçlamaları kesin bir dille reddederken, ev sahibi Mustafa Bey’in 'Elimde fotoğraflar var, torunumda da kayıtları mevcut' sözleri tansiyonu daha da artırmaya yetti. Canlı yayında konuşulan detaylar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ekran başındakiler duydukları karşısında adeta şoke olurken, söylenen iddialar stüdyoda buz kestirdi. Peki Cemile gerçekten lavaboda tavuk kesti mi? İşte Cemile'ye dair şaşırtan iddialar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA CAMİLE'NİN EV SAHİBİ YAYINA BAĞLANDI!

Canlı yayına telefonla bağlanan Cemile'nin ev sahibi Mustafa Bey’in açıklamaları, programın tansiyonunu bir anda yükseltti.

Ev sahibi, Cemile Karaca’nın yaşadığı evde birçok sorun çıkardığını öne sürerken kullandığı ifadeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Mustafa Bey, 'Balkonsuz evde parkelerin üstünde halı yıkadı', 'Perde yerine cam çerçevelerini yağlı boyayla boyadı, eve ışık girmiyordu' ve 'Evde her yerde tüy vardı' sözleriyle dikkat çekti.

Program sırasında diğer yarışmacılar ve sunucu Aslı Hünel de duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Cemile Karaca tüm bu suçlamaları reddetti. Hatta Mustafa Bey’in anlattıklarının gerçek olmadığını söyleyen Cemile, stüdyoda adeta çıldırdı.

'Ben 62 yaşında hacı adamım, neden yalan söyleyeyim?' diyen Mustafa Bey, anlattıklarının hepsinin doğru olduğunu ve Cemile'nin kendisine çok çektirdiğini iddia etti.

CEMİLE LAVABODA TAVUK MU KESTİ?

Canlı yayında en çok konuşulan detay ise Mustafa Bey’in 'Lavaboda tavuk tüyleri vardı' iddiası oldu. Ev sahibi, 'Lavabonun içinde her yer tüy olmuştu. Traş mı oluyorsun sen lavaboda hem tüy hem kan var?' diyerek Cemile’ye sert sözlerle yüklendi.

Mustafa Bey ayrıca Cemile’nin evde horoz kestiğini ve komşuların da bu durumdan rahatsız olduğunu öne sürdü. Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümünde de yayına bağlanan bir komşu 'Benim horozum öttü diye saat 5’te kesmiş, arabaşı çorbası yapmış' sözleriyle izleyiciyi adeta şoke etmişti.

Peş peşe gelen bu açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Cemile Karaca ise tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.

GELİNİM MUTFAKTA CEMİLE KARACA KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Cemile Karaca, ekranlara pek yabancı olmayan biri. Dobra tavırları, ezber bozan çıkışları ve yüksek enerjisiyle tanınan Cemile, ilk olarak Esra Erol'da programına katılarak adını duyurmuştu.

Sosyal medyada o dönem gündemden düşmeyen Cemile, daha sonra merhum sanatçı Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programına katılmıştır. Aile içi şiddet iddialarıyla sosyal medyayı meşgul eden Cemile Karaca, şimdilerde Gelinim Mutfakta'da yarışarak adından söz ettirmeye devam ediyor.