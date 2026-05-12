Gelinim Mutfakta, yıllardır büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fenomen programa katılmak izleyen milyonlarca izleyici, yarışma formu detaylarını ve katılım şartlarını merak ederken, dikkat çeken gelişme az önce duyuruldu. Gelinim Mutfakta resmi sosyal medya hesabından duyurulan paylaşım, yüzlerce izleyiciyi harekete geçirdi. Yarım altın kazanmak isteyen binlerce kullanıcı yorumlara adeta akın etti. Peki Gelinim Mutfakta'da nasıl yarışmacı olunur? İşte altın dağıtan Gelinim Mutfakta'ya katılmak için yapmanız gereken...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta yarışmacısı nasıl olunur? Yarım altın kazanmak isteyenler yorumlara akın etti Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yarışmacı olmak isteyenler için yeni bir başvuru yöntemi duyuruldu. Gelinim Mutfakta'nın resmi Instagram sayfasında yapılan bir paylaşım ile yarışmaya katılmak isteyenler için yeni bir dönem başladı. Yarışmacı olmak isteyenlerin Instagram sayfasındaki görsellerin altına 'Ben de gelmek istiyorum' yorumunu yazması gerekiyor. Yorum yapan izleyiciler, stüdyoda yarışma şansı yakalayacak. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 14:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada her gün yarım altın, hafta finalinde ise altın bilezik ödülü dağıtılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACISI NASIL OLUNUR?

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta, yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanarak, gündüz kuşağının en çok izlenen yarışması arasında gösterilmeye devam ediyor.

Yarışmada gelinler yemek yaparken, kayınvalideler verilen tabaklar arasında kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi olurken, hafta finalinde ise altın bilezik ödülü dağıtılıyor.

Gelinim Mutfakta'ya katılarak altın kazanmak isteyen izleyici ise genellikle Kanal D'nin resmi başvuru formu ve WhatsApp üzerinden ekiple iletişime geçmek zorunda kalıyordu.

Gelinim Mutfakta resmi sayfasında Başvuru Formu bölümü yer alırken, bu defa dikkat çeken bir başvuru hamlesi gündemde. Aylık 2 milyon TL değerinde altın dağıtan yarışma programına katılmak isteyen izleyiciler için yeni dönem resmen başladı.

YARIM ALTIN KAZANMAK İSTEYENLER YORUMLARA AKIN ETTİ

Gelinim Mutfakta'da her gün yarım altın, Cuma finalinde ise 15 altın kazanmak isteyenler, Gelinim Mutfakta başvuru şartını duyar duymaz, sosyal medyaya akın etti. İnstagram sayfası üzerinden paylaşılan yeni dönem Gelinim Mutfakta başvurusu için binlerce yorum yapıldı.

Gelinim Mutfakta stüdyosunda yarışmak için yapılması gereken tek şey 'Ben de gelmek istiyorum' yorumunu yazmak.

Gelinim Mutfakta resmi Instagram sayfasında paylaşılan görselin altına 'Ben de gelmek istiyorum' yazan izleyici, stüdyoda yarışma şansı yakalayacak. Altın kazanmak isteyen binlerce kişi yorumlara akın ederken, kadınlardan ziyade erkeklerin de yarışmak için oldukça istekli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının bir numaralı adresi Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor.

14:00'da yeni bölümleriyle ekranlarda olan yarışmada şu anda Tuğba, Aysun, Cemile ve Hatice yarışmakta. Her gün yarım altın kazandıran Gelinim Mutfakta'da haftalık performans ise tam 15 altın bilezik kazandırıyor.