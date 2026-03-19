Gelinim Mutfakta Dilanay'ın ablası stüdyoda! Hatice Hanım'dan Emre'ye dair şok eden itiraflar

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar hem yarışmacıları hem de ekran başındakileri hayrete düşürdü. Dilanay'ın ablası Hatice Hanım stüdyoya gelerek, ortalığı karıştırdı. Emre ve Mürüvet Hanım'a yönelik şaşırtıcı suçlamalarda bulunan Dilanay'ın ablası Hatice, asıl bombayı kritik bölümde patlattı. Yaşanan gelişmeler karşısında Aslı Hünel, donup kalırken, gergin anlara müdahale etmek zorunda kaldı. İşte Gelinim Mutfakta'da 19 Mart 2026 Perşembe günü merak edilen gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA DİLANAY'IN ABLASI STÜDYODA!

Gelinim Mutfakta'da dün Dilanay'ın yaşadığı haksızlığa kayıtlı kalamayan abla, soluğu stüdyoda aldı. Kardeşinin çok eziyet gördüğünü söyleyen Hatice Hanım, İzmir'den gelerek, Emre'nin kıskançlık yüzünden yaptıklarını bir bir anlattı.

Şoke eden itiraflar, Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümüne adeta damga vurdu. 'Kardeşim yalnız değil' diyen Hatice Hanım'a diğer gelinlerden de tam destek geldi.

HATİCE HANIM'DAN EMRE'YE DAİR ŞOKE EDEN İTİRAFLAR

Gelinim Mutfakta'da son günlerde Dilanay ve eşi arasında yaşanan tansiyon, bugün Hatice Hanım'ın stüdyoya adım atmasıyla adeta tavan yaptı.

Hatice Hanım, Emre'nin kardeşi Dilanay'ı kıskançlık yüzünden 2 ay eve kattığını ve telefonunu da aldığını söyledi. Üstelik Emre'ye yönelik korkunç bir iddiada da bulunan Hatice Hanım; 'Kardeşimi aç bıraktı' diyerek pes artık dedirtti. Tüm bu gelişmeler üzerine gözler Dilanay'a çevrilmişken, Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelininden 'her şey doğru' itirafı geldi.

Hatice Hanım'ın şoke eden açıklamaları sonrası, sunucu Aslı Hünel'den ise 'Buradan çıkınca lütfen bir terapi alın. Bu yaşananlar normal şeyler değil' yorumu geldi.

DİLANAY'IN EŞİNDEN 'HER ŞEY İFTİRA ÇIKIŞI'

Programın kritik bölümünde stüdyoda olan Dilanay'ın eşi Emre ise tüm bu söylenenlerin iftira olduğunu söyleyerek, suçlamaları reddetti. Emre; 'Tamamen iftira atıyorlar. Biz dağ başında mı yaşıyoruz?' sözlerine karşılık, stüdyoda gerilim daha da arttı.

Eşi Emre'nin sözleri karşısında şaşırıp kalan Dilanay; 'Ben bu kadar nasıl sabırlı kalabildiğimi düşünürken, hala karşımda pişkin pişkin oturup, yaşananları inkar edebiliyorsun' diyerek eşine ateş püskürdü.

Tüm bu yaşananlar sonrası Dilanay ve Emre çiftinin akıbeti ise Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak konusu oldu.