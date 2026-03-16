Gelinim Mutfakta'da yemeğin içinden çıkan cisim Alime'yi gözyaşlarına boğdu! Aslı Hünel'i sinirlendiren tadım yorumu

Gelinim Mutfakta'da 16 Mart 2026 Pazartesi haftanın ilk gününde tansiyon eksik olmadı. Ekran başındaki izleyiciyinin nefesini kesen olay, stüdyoyu da karıştırmaya yetti. Gelinim Mutfakta'da tüm yarışmacılar gün sonunda çeyrek altın kazanabilmek için tezgah başında ter döktü. Kayınvalidelerin tadım yaparak puan verdiği tabaklardan birinde ise şoke eden bir cisim çıktı. Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken yarışmacısı Alime, yaşanan talihsizlik sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, sunucu Aslı Hünel'in yapılan yoruma tepkisi gecikmedi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA YEMEĞİN İÇİNDEN ÇIKAN CİSİM ALİME'Yİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Gelinim Mutfakta'da bugün susamlı Ramazan kebabı tarifi yapıldı. Heyecan dolu anlar sonrası ise tadım yapılmaya başlandı. Ancak tadım masasında işler tam anlamıyla karıştı.

Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan kayınvalide Dönüş Hanım, tadım yaptığı sırada yemeğin içinden siyah bir düğme çıktı. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan Aslı Hünel, gelinlere döndü ve düğmenin sahibinin kim olabileceğini sordu.

Yapılan inceleme sonrası ise düğmenin Alime'den düştüğü anlaşıldı. Yapmış olduğu hata sonrası Alime, sinirlerine hakim olamayarak, gözyaşlarına boğuldu.

ASLI HÜNEL'İ SİNİRLENDİREN TADIM YORUMU

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde yaşanan talihsiz kaza sonrası Alime, Aslı Hünel'in kollarında gözyaşlarına boğuldu. Tadımı yapan dönüş Hanım'ın ise yaptığı yorumlar ve Alime'nin üzerine gelmesi sonrası Aslı Hünel sinirlerine hakim olamadı.

Dönüş Hanım'ın Alime'ye karşı sert sözlerine karşı, Alime'yi koruma altına alan Aslı Hünel; 'Bir düğmeden de kimse ölmez. Yapmayı, bu kadar da üzerine gitmeyin' diyerek, Aime'ye sahip çıktı. Yaşanan bu olay Gelinim Mutfakta'nın bugüne damga vururken, gün sonunda çeyrek altın sahibi de belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MART 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da gün sonunda tüm puanlar yapıldı ve çeyrek altın sahibi de belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da 16 Mart 2026 Pazartesi oluşan puan tablosu...

Dilanay – 24

Cansu – 13

Tuğba – 7

Alime – 5