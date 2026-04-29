Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında duygu yüklü anlar yaşandı. Anne hasreti çeken gelinler, gözyaşlarını tutamadı. Özellikle Hatice'nin hıçkıra hıçkıra ağladığı o anlar, ekranlara damga vururken, Tuğba'nın annesi için söylediği sözler yürekleri sızlattı. İşte Gelinim Mutfakta gelinlerinden anne özlemine dair dikkat çeken detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta gelinlerinden anne hasreti! Tuğba ve Hatice stüdyoda gözyaşlarına boğuldu Gelinim Mutfakta programında gelinlerin anne özlemi ve kayınvalidelerle olan ilişkileri duygu dolu anlara sahne oldu. Gelinler Hatice ve Tuğba, annelerine duydukları özlemi dile getirerek stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Kayınvalide Hüsniye Hanım, annesini kaybeden biri olarak duygulanırken, gelini Hatice'nin 'Sen benim annemsin' sözlerine 'Hiç kimse hiç kimsenin annesi değil, tek başına hayatta durmayı öğrenmeli insan' diyerek karşılık verdi. Hüsniye Hanım'ın bu tepkisi üzerine Hatice, çocuklarını alıp gideceğini söyleyerek Kahramanmaraş'a taşınma ihtimalini gündeme getirdi.

GELİNİM MUTFAKTA GELİNLERİNDEN ANNE HASRETİ!

Kanal d ekranlarında fırtınale estiren Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yarım altın dağıtmaya devam ediyor. Bugün gelinlerin anne özlemi programa damga vururken, anlatılan hikayeler ekran başındakileri de ağlattı.

Gelinlerin yaşadığı anne özlemi sonrası kayınvalideler de derinden etkilendi. Özellikle Hüsniye Hanım, duygularına hakim olamayarak, gözyaşlarına boğuldu. Annesini yakın zaman önce kaybeden Hüsniye Hanım, 'Rüzgar saçımı her dağıttığında annem okşuyormuş gibi geliyor. Çok özlüyorum. Hasret başka bir şey.

Artık annemin yemeklerini yiyemiyorum' diyerek Aslı Hünel'i de duygulandırdı. 'Çeken ve yaşayan bilir bunu' diyen Aslı Hünel, ağlamamak için kendini çok zor tuttu.

TUĞBA VE HATİCE STÜDYODA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gelinim Mutfakta'da anne özlemi çeken Tuğba ve Hatice'nin anlattıkları milyonları derinden etkiledi. 'Boşandıktan sonra kimsem kalmadı, bir tek annem var. Allah kimseyi annesiz bırakmasın. Üzüldüğüm zaman annem daha çok üzülüyor. Üzüldüğüm zamanlarda belli etmemeye çalışıyorum ki, annem üzülmesin. Tek dayanağım annem. Anneme bir şey olursa beni de onun yanına gömsünler' diyen Tuğba, annesine duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getirdi.

Anne özlemiyle yanıp tutuşan bir diğer isim ise Hatice oldu. Kayınvalidesi Hüsniye Hanım'la sık sık tartışma yaşayan Hatice, duygu selinin zirve yaptığı o anlarda hıçkırıklara boğuldu.

Annesinden uzakta yaşayan Hatice, kaynanası Hüsniye Hanım'a 'Benim annem gitti şu an sen benim annemsin. Ağladığım zamanlar yanıma gelmeni isterdim. Gerçekten kayınvalide kayınvalideymiş. Asla anne yerine geçmiyormuş' sözleriyle yüklendi.

HÜSNİYE HANIM'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan anne özlemine ekran başındakiler de adeta ortak oldu. Stüdyoda gözyaşları sel olurken, Hatice'nin kayınvalidesi Hüsniye Hanım'ın verdiği tepki adeta şoke etti.

Gelini Hatice'nin, 'Yanıma gelmen gerekiyordu. Kayınvalide anne yerine geçmiyormuş' çağrısına 'Hiç kimse hiç kimsenin annesi değil. Tek başına hayatta durmayı öğrenmeli insan' ifadelerini kullanan Hüsniye Hanım, diğer gelinler tarafından robot duygulu olarak yorumlandı.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KAHRAMANMARAŞ'A MI TAŞINACAK?

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Hatice, kayınvalidesinin bu tepkisi karşısında 'Çocuklarımı da alıp gideceğim' buralardan diyerek takipçilerini endişelendirdi. Kahramanmaraş'ta ailesi bulunan Hatice'nin Hüsniye Hanım'ı terk edip etmeyeceği ise merak konusu.