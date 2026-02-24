Menü Kapat
11°
Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve tansiyonun hiç düşmediği Gelinim Mutfakta'da kayınvalide Hürü Hanım'ın gelini Ayten'in evinde yaptığı gizli çekim ortalığı karıştırdı. İftar yemeği sonrası yayınlanan görüntüler, stüdyodakileri adeta şoke etti. İşte o anlar...

KAYNAK:
Haber Merkezi

GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 20:30

GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 20:30

Gelinim Mutfakta'da günlerdir Ayten ve kaynanası Hürü Hanım, aralarında yaşanan krizle gündeme geliyor. Son olarak Hürü Hanım, gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti. Ayten'in mutfağından yaptığı gizli çekim ise stüdyoyu karıştırmaya yetti. Hem Ayten hem de diğer yarışmacılar, Hürü Hanım'dan gelen gizli çekim görüntülerini şaşkınlıkla izledi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HÜRÜ HANIM GELİNİ AYTEN'E İFTAR YEMEĞİNE GİTTİ!

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'ya katıldıkları günden bu yana damga vuran gelin ve kaynana, bu defa gerilimin dozunu artırdı.

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Ayten ve Hürü Hanım, daha programın ilk gününden aralarında soğuk rüzgarların estiğini belli etmişlerdi. Özellikle Hürü Hanım'ın 'Aslında büyük gelinle gelmek isterdim ama o uzakta diye Ayten'le geldim' çıkışı günlerdir yarışmada konuşulmuştu.

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Kayseri'den yarışmaya katılan gelin ve kayınvalide arasında yaşanan gerginlik bir an olsun bitmedi. Son olarak Hürü Hanım, gelini Ayten'in evine iftar yemeği için gitti. Ayten'in mutfağından yayınladığı görüntüler ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİ ŞOKE ETTİ

'nın olaylı kayınvalidesi Hürü Hanım, Ayten'in hazırladığı iftar yemeği için gelininin evine gitti. Ancak Ayten'in mutfağına giren ve yaptığı yemekleri kayda alan Hürü Hanım, hem Ayten'i eleştiri yağmuruna tuttu, hem de tüm gizli çekim görüntülerini stüdyoda yayınlattı. O anlar Ayten'in büyük tepkisini çekerken, stüdyodakiler ve ekran başındakiler paylaşılan görüntülere adeta şoke oldu.

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Zaten günlerdir Ayten'in hamileliğine dair Hürü Hanım'ın sert çıkışları stüdyoda tansiyonu yükseltirken, yayınlanan görüntülerle gelin ve kayınvalide arasında ipler iyice gerildi.

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

GELİNİM MUTFAKTA 24 ŞUBAT 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün Gelinim Mutfakta'nın menüsünde Ramazan pidesi dolması yer aldı. Gelinlerden Ayten en lezzetli yemeği yaparak hem kayınvalidelerden hem de Aslı Hünel'den tam puan aldı. Gün sonunda çeyrek altını da yakasına takan gelin Ayten oldu.

Ayten - 21

Alime - 18

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Nesibe - 14

Tuğba - 6

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti


GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü çeyrek altını alan gelin ise Tuğba olmuştu. Oluşan puan tablosu ise şu şekilde;

Gelinim Mutfakta Hürü Hanım gelini Ayten'e iftar yemeğine gitti! Gizli çekim görüntüleri şoke etti

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11

