Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Nesibe ve kaynana Kudret, yarışmaya katılır katılmaz, adlarından söz ettirmeyi başardılar. Gelin Nesibe Adıbelli, kayınvalidesi ile ilgili sert sözler söylerken, sunucu Aslı Hünel'in kolları arasında gözyaşlarına da hakim olamadı. İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında olmaya devam ediyor. Tüm hafta çeyre altını almak için mücadele veren gelinler, Cuma günü ise 10 altın bileziği kapmak için yarışıyor. Gelinim Mutfakta'nın 23 ila 27 Şubat haftasına dahil olan Nesibe ve Kudret Hanım izleyicilerin daha ilk dakikadan ilgisini çekmeyi başardı. Haftanın ilk günü Nesibe, 'in kollarında ağlarken, kaynana Kudret Hanım için bakın neler söyledi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NESİBE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Rekabetin sert geçtiği, gelinler ve kayınvalideler arasında tartışmaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta'ya yeni gelin Nesibe ve kayınvalidesi Kudret dahil oldu.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Aslen Yozgatlı olan ama Kayseri'den yarışmaya katılan gelin ve kaynana, 'da şoke eden sözlerle birbirine yüklendiler. Aile içi kırgınlıklarla gündeme gelen yarışmacılar, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki milyonları hem duygulandırdı hem de şaşırttı.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Kaçarak evlendiğini söyleyen Nesibe, düğününe ailesinden kimsenin gelmediğini söyleyerek, stüdyodaki diğer gelinleri hüzne boğdu.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

ASLI HÜNEL'İN KOLLARINDA KAYINVALİDEYE SERT SÖZLER

Duygusal anları doruğa çıkaran isim ise Nesibe oldu. 'Kayınvalideden anne olunmuyormuş. Annemin değerini kaynanamı tanıyınca anladım' diyen Nesibe, Aslı Hünel'in kollarında gözyaşlarına hakim olamadı.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nesibe Adıbelli evlendikten sonra, kayınvalide Kudret Hanım'la yaşadıkları bir olayı da samimi yetle anlattı.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

'Gelin olarak başta sevildiğimi düşünmüyordum. Sevgi ve şefkat arıyordum. Kayınvalidem beni ve eşimi evden kovdu. Küçük ameikan mutfak bir eve çıkmak zorunda kaldık' diyen Nesibe, o anları anlatırken, Kudret Hanım'ın sergilediği yüz ifadesi de dikkatlerden kaçmadı. 'Gelinine karşı biraz yüzün gülsün' diyen Hürü Hanım olanlara sert tepki gösterdi.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Nesibe'nin anlattıkları hem Aslı Hünel'in hem diğer yarılmqacıların hem de ekran başındakilerin yüreğine dokundu.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mufakta'da yaşanan tartışmalar sonrası, Harem Kebabı yemeğini en lezzetli yaparak gün sonu çeyrek altını almaya hak kazanan gelin oldu.

Gelinim Mutfakta Nesibe gözyaşlarına boğuldu! Sunucu Aslı Hünel'in kollarında kayınvalideye sert sözler

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11

