Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Gelinim Mutfakta'da yapılan şerbetli Ramazan topları, kısa sürede ekran başındakilerin ilgisini çekti. Altın renginde çıtır çıtır kızaran dışı ve yoğun şerbetiyle, damakları şenlendiren bu lezzetin tarifi de merak konusu oldu. Peki şerbetli Ramazan topları nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve püf noktalarıyla iftarınıza 10 dakikada hazırlayabileceğiniz şerbetli Ramazan yapılışı...

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır
Ramazan sofralarının baş tacı olan şerbetli tatlıları arasında bu defa ağızları sulandıran şerbetli Ramazan topları dikkat çekiyor. Ramazan topları hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle izleyenin iştahını kabarttı. Dışı çıtır çıtır kızaran bu lezzeti, tam kıvamında tutturmak isteyenler için hem pratik hem de lezzetli bir tarif hazırladık. İşte iftara 10 dakikada hazır şerbetli Ramazan topları tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA ŞERBETLİ RAMAZAN TOPLARI TARİFİ!

Gelinim Mutfakta'nın final gününde Ramazan ayına özel, iftar sofralarını şenlendiren bir lezzet sunuldu. Programda yapılan şerbetli Ramazan topları tarifi, özellikle pratik olmasıyla öne çıkıyor.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Ağır lezzetlerden uzak duran ve uzun zaman alan tatlılar için ideal bir seçenek olarak dikkat çeken şerbetli Ramazan topları, sadece birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor. Küçük lokmalık lezzetiyle kilo kontrolü sağlayan şerbetli Ramazan topları, iftar sonrası çatın yanında afiyetle yenecek. Peki şerbetli Ramazan topları için hangi malzemeler gerekiyor? İşte tam malzeme listesi...

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Gerekli Malzemeler:

1 buçuk su bardağı toz şeker

1 buçuk su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Hamuru İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

1 paket vanilin

2 buçuk su bardağı un

Kızartmak için sıvı yağ

İsteyen üzeri için hindistan cevizi, ufalanmış fındık ya da çekilmiş fıstık kullanabilir.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

ŞERBETLİ RAMAZAN TOPLARI NASIL YAPILIR?

Tarife önce şerbeti hazırlamakla başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlayınca içine birkaç damla limon suyu ekleyin. 5 dakika daha kaynatarak, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Hamur için ise yoğurt, yumurta ve sıvı yağı karıştırın. Daha sonra kabartma tozu, vanilin ve unu azar azar ekleyin. Bu aşamada ele yapışmayacak bir kıvam elde etmeniz gerekiyor. Hamurdan ceviz büyüklüğünde küçük parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

Hazırladığınız hamur topları kızgın yağda altın rengini alana dek kızartın. Sıcak topları, soğuk şerbetle buluşturun. Daha sonra 5 ila 6 dakika kadar şerbetin çekmesini bekleyin. Servis etmeden önce üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

DIŞI ÇITIR, ŞERBETLİ İÇİYLE İFTARA 10 DAKİKADA HAZIR

Şerbetli Ramazan topları tatlısının en önemli özelliği oldukça pratik olması ve hızla hazırlanmasıdır. Eğer şerbeti de önceden hazırlanırsa, iftar saatine dakikalar kala, kızartarak, sofraya yetiştirmeniz mümkün.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

İşin püf noktası ise yağın ısısı. Çok kızgın yağda kızartırsanız, tatlınızın dışı hemen kızarır ve içi de çiğ kalabilir. Orta sıcaklıkta ve kontrollü bir şekilde kızartmanız gerekiyor. Ayrıca şerbetinin kesinlikle soğuk olması ve tatlının da sıcak olması gerekiyor. Böyle olunca şerbeti tam çekecektir ve içi hamur kalmayacaktır.

Gelinim Mutfakta şerbetli Ramazan topları tarifi! Dışı çıtır, şerbetli içiyle iftara 10 dakikada hazır

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Şerbetli Ramazan topları fırında yapılabilir mi?

Kızartmak yerine 180 derece fırında da pişirebilirsiniz. Ancak eğer kızartırsanız daha çıtır bir tatlı elde edersiniz.

Şerbeti ne kadar beklemeli?

Toplar şerbetin içinde yaklaşık 5 ila 10 dakika kadar beklemelidir. Daha uzun süre bekletilirse, yumuşama olabilir.

Şerbet sıcak olursa ne olur?

Sıcak şerbet, tatlının da hamurlaşmasına neden olur. Şerbet mutlaka soğutulmalıdır.

