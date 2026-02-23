Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mıtfakta'nın yeni haftasına oldukça iddialı gelin ve kayınvalidesi dahil oldu. Geçen hafta Gözde ve Meryem Hanım'ın elenmesinin ardından yarışmaya katılan yeni gelin ve kayınvalide de izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Peki Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları hakkında merak edilenler..

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 20:58

Aslı Hünel'in başarıyla sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Pazartesi günü itibarıyla stüdyoya giriş yaptı. 23 Şubat 2026 Pazartesi yayınında, daha ilk günden puan gerilimi yaşayan yeni yarışmacılar, izleyicilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Peki Gelinim Mutfakta Nesibe ve kayınvalidesi Kudret kimdir? Nesibe Adıbelli aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Gelinim Mutfakt'ya dahil olan yeni yarışmacılar hakkında tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NESİBE ADIBELLİ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da geçen hafta Gözde ve kayınvalidesi Meryem Hanım'ın yarışmaya veda etmesi, şaşkınlık oluşturmuştu. Haftanın en düşük performansını alarak yarışmadan elenen Gözde ve Meryem hanım sonrası gözler gelecek yeni yarışmacıya çevrilmişti.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

23 Şubat 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın yeni haftası da başlamı oldu. Programa kabul edilen Nesibe ve Kudret Hanım, yarışmaya Kayseri'den geliyor. Aslen yozgatlı olan gelin ve kaynana yarışmanın ilk dakikalarından itibaren, sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Doğma büyüme İstanbullu olan Nesibe Hanım, güzelliği ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarırken, kayınvalide Kudret Hanım'ın ise Hürü Hanım'la benzerliği konuşuluyor. Aslı Hünel'in de dikkatinden kaçmayan bu benzerlik sonrası, iki kayınvalidenin karşılaştırması da sıklıkla sosyal medyada yer aldı.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

İLK GÜNDEN PUAN KRİZİ EKRANLARA DAMGA VURDU!

Gelinim Mutfakta'da Nesibe Hanım ve kayınvaide Kudret Hanım'ın daha ilk günden tadım masasında yaşadığı puan krizi ekranlara damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma, stüdyoda da şaşkınlıkla izlendi.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Tartışmanın fitilini ateşleyen detay ise Kudret Hanım'ın gelini Nesibe Hanım'ın tabağına verdiği 3 puan oldu. Tabağı değerlendiren Kudret Hanım'a tepki gösteren geline jet cevap kayınvalideden geldi. '3 puan verdim, otur da şükret' diyen Kudret Hanım, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Kudret Hanım bu sözlerle de yetinmeyerek 'Diğer gelinle gelseydim 5 verirdim' diyerek, gelini Nesibe'yi öfkeden deliye döndürdü. 'Sen bir dahakine o gelininle gelirsin, bende başka kayınvalide bulurum' diyen Nesibe Hanım, kayınvalidesine adeta meydan okudu.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü çeyrek altını yakasına takan gelin Tuğba olurken, yeni gelin Nesibe ilk gün düşük performans sergileyerek, günün en düşük puanını aldı.

Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11

