Gelinim Mutfakta Nesibe Adıbelli kimdir, aslen nerelidir? Gelinim Mutfakta'da yeni gelin ve kayınvalide merak edildi

Aslı Hünel'in başarıyla sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Pazartesi günü itibarıyla stüdyoya giriş yaptı. 23 Şubat 2026 Pazartesi yayınında, daha ilk günden puan gerilimi yaşayan yeni yarışmacılar, izleyicilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Peki Gelinim Mutfakta Nesibe ve kayınvalidesi Kudret kimdir? Nesibe Adıbelli aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Gelinim Mutfakt'ya dahil olan yeni yarışmacılar hakkında tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NESİBE ADIBELLİ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da geçen hafta Gözde ve kayınvalidesi Meryem Hanım'ın yarışmaya veda etmesi, şaşkınlık oluşturmuştu. Haftanın en düşük performansını alarak yarışmadan elenen Gözde ve Meryem hanım sonrası gözler gelecek yeni yarışmacıya çevrilmişti.

23 Şubat 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta'nın yeni haftası da başlamı oldu. Programa kabul edilen Nesibe ve Kudret Hanım, yarışmaya Kayseri'den geliyor. Aslen yozgatlı olan gelin ve kaynana yarışmanın ilk dakikalarından itibaren, sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Doğma büyüme İstanbullu olan Nesibe Hanım, güzelliği ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarırken, kayınvalide Kudret Hanım'ın ise Hürü Hanım'la benzerliği konuşuluyor. Aslı Hünel'in de dikkatinden kaçmayan bu benzerlik sonrası, iki kayınvalidenin karşılaştırması da sıklıkla sosyal medyada yer aldı.

İLK GÜNDEN PUAN KRİZİ EKRANLARA DAMGA VURDU!

Gelinim Mutfakta'da Nesibe Hanım ve kayınvaide Kudret Hanım'ın daha ilk günden tadım masasında yaşadığı puan krizi ekranlara damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışma, stüdyoda da şaşkınlıkla izlendi.

Tartışmanın fitilini ateşleyen detay ise Kudret Hanım'ın gelini Nesibe Hanım'ın tabağına verdiği 3 puan oldu. Tabağı değerlendiren Kudret Hanım'a tepki gösteren geline jet cevap kayınvalideden geldi. '3 puan verdim, otur da şükret' diyen Kudret Hanım, stüdyoda tansiyonu bir anda yükseltti.

Kudret Hanım bu sözlerle de yetinmeyerek 'Diğer gelinle gelseydim 5 verirdim' diyerek, gelini Nesibe'yi öfkeden deliye döndürdü. 'Sen bir dahakine o gelininle gelirsin, bende başka kayınvalide bulurum' diyen Nesibe Hanım, kayınvalidesine adeta meydan okudu.

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü çeyrek altını yakasına takan gelin Tuğba olurken, yeni gelin Nesibe ilk gün düşük performans sergileyerek, günün en düşük puanını aldı.

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11