Gelinim Mutfakta kayınvalide Nuray şefin kulaklığını taktı, 1 puanı bastı! Aslı Hünel'den şoke eden karar

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da yapılan tabak yorumları ve verilen puanlardaki adalet oldukça mühim. Aslı Hünel'in asla taviz vermediği adaletsiz puanlama, diskalifiye olmaya kadar gidebiliyor. Bugün Tuğba'nın kayınvalidesi Nuray Hanım'ın yaptığı bir hamle, hem yarışmacıları hem de Aslı Hünel'i adeta çıldırttı. Stüdyo dışına çıkarak ekibin kulaklığını kulağına takan Nuray Hanım, görülmemiş bir ana da imza atmış oldu. Kaynana Nuray Hanım'ın yaptığı puanlama Aslı Hünel tarafından iptal edilirken, Nuray Hanım'ın gözyaşları kritik bölüme damga vurdu. Detaylar haberimizde...

Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta'da bugün ıspanak nazik tarifi yapıldı. Kayınvalideler tadım masasında ince eleyip puanlarını verdi.

Ancak Gelinim Mutfakta'da bugün eşine az rastlanır bir durum yaşandı. Kayınvalide Nuray Hanım, stüdyo dışına çıkarak, Şef Yiğit Bey'in çekim kulaklığını taktı.

Hüsniye Hanım'ın tadım yaparak gelini Hatice'ye 5 puan verdiği tabağa, Nuray Hanım'ın 1 puanı basması, tüm gerçeği de ortaya çıkarmış oldu. Nuray Hanım'ın 5-4-1-1 yaptığı puanlamada 1 puanı bastığı gelinlerden biri Hatice'nin tabağı çıktı.

Kendisinden hemen önce gelen Hüsniye Hanım'ın yaptığı puanlamayı duyduğu öne sürülen Nuray Hanım'ın bu hamlesi şüpheleri iyice artırdı.

ASLI HÜNEL'DEN ŞOKE EDEN KARAR

Gelinim Mutfakta'da yaşanan kulaklık skandalı sonrası tüm gözler Nuray Hanım'a çevrildi. Oğluna kulaklık almayı düşündüğünü söyleyen Nuray Hanım, stüdyo şefi Yiğit Bey'in kulaklığını test etmek amacıyla kulağına taktığını iddia etti.

'Kulaklıktan sadece cızırtı geliyordu. Tabakların altında kimin isminin yazdığını bilmiyorum' diyen Nuray Hanım'ın savunması yarışmacılar tarafından 'yok artık' dedirtti. Aslı Hünel ise Nuray Hanım'ın yaptığı puanlamayı iptal etti.

TUĞBA'DAN EKSİ 4 TALEBİ ŞAŞIRTTI!

Tüm bu yaşananlar sonrasında Tuğba'da gözyaşlarına hakim olamadı. Kayınvalidesiyle daha sonra konuşacağını söyleyen Tuğba 'Burada her şeye dikkat edeceksin. 5 puan önemli değil. Bana lütfen eksi 4 yazılsın' diyerek herkesi şaşırttı.