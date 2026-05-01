Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yenilenen formatıyla heyecanı ikiye katlayan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın demir başı sayılan yarışmacı Tuğba'nın akıbeti sosyal medyayı hareketlendirdi. Bir kişinin eleneceği bir kişinin de 15 altın bileziği koluna takacağı Cuma günü kritik bölüm sonrası yaşananlar Tuğba fanlarını endişelendirmeye yetti. Peki Gelinim Mutfakta'da Tuğba yarışmadan mı ayrılacak? Gelinim Mutfakta 1 Mayıs 2026 Cuma Tuğba elenecek mi? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Tuğba yarışmadan ayrılıyor mu? Sosyal medya bu görüntüyle çalkalandı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Tuğba'nın sosyal medyada eleneceği iddiaları üzerine hayranlarının endişelenmesi ve destek mesajları paylaşması ana konudur. Gelinim Mutfakta'nın 1 Mayıs 2026 Cuma bölümü sonrası Tuğba'nın akıbeti merak konusu oldu. Fragman görüntülerinde Tuğba'nın ağlaması, elendiği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Tuğba Duman'ın hayranları, sosyal medyada yarışmadan ayrılmaması için destek yorumları yaptı. Tuğba Duman, Gelinim Mutfakta'nın 5. sezonunda yarışmaya dahil olmuş ve şu an 8. sezonda yarışmaktadır. Tuğba Duman, son olarak kayınvalidesi Nuray Hanım ile yarışmaya devam etmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da bugün nefesler adeta tutuldu. Tüm hafta verilen yemeği en lezzetli şekilde yapmaya çalışan gelinler, bugün emeklerinin karşılığını görecek.

Eleme potasında bulunan 3 gelin merak konusuyken, fragman görüntülerinde Tuğba'nın akıttığı gözyaşları 'Tuğba, Gelinim Mutfakta'dan elendi mi?' sorusunu da beraberinde getirdi. Peki Tuğba'ya ne oldu, elendi mi? Tuğba Gelinim Mutfakta'dan ayrılacak mı?

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜYLE ÇALKALANDI

Gelinim Mutfakta'nın Sarı Bombası olarak adlandırılan Tuğba Duman, yarışma boyunca kendinden söz ettiren bir isim. El lezzetine oldukça güvenen yarışmacı, kayınvalideleri tek tek gönderirken, uzun süre yarışmada kalmayı da başardı.

Ancak Gelinim Mutfakta bugün gerçekleşen final gününde Tuğba ve yeni kayınvalidesi Nuray Hanım'ın birbirine sarılarak ağlaması ve sonrasında Nuray Hanım'ın 'Her zaman senin yanındayım' desteği, sosyal medyada gündem oldu.

Gelinim Mutfakta Tuğba Duman fanları ise görüntülerin ardından dikkat çeken yorumları peş peşe sıraladı. 'Tuğba bir şampiyon, yarışmada olmalı', 'Bu programı Tuğba için izliyorum. Sakın üzülme Tuğba, biz arkandayız', 'Tuğba yarışmada yoksa, bu yarışma da artık izlenmez', 'En güzel yemekleri yapan gelin Tuğba, sakın gitmesin' gibi yorumlar Tuğba için yağmur gibi yağdı.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA MI ELENDİ, YARIŞMADAN GİDİYOR MU?

Gelinim Mutfakta'da henüz puanlar yapılmadı. Programın sonunda Tuğba Duman'ın elenip elenmediği ya da yarışmaya veda edip etmeyeceği netleşmiş olacak. Tuğba'nın Gelinim Mutfakta akıbetini ilerleyen saatlerde haberimizde bulabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA DUMAN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın daimi yarışmacısı Tuğba Duman, aslen Sivaslıdır. 30'lu yaşların başlarında olan yarışmacı, ilk olarak Gelinim Mutfakta 5. sezonda yarışmaya dahil olmuştur. 2022 yılında stüdyoya giriş yapan Tuğba, aldığı altınlar ve yaptığı yemeklerle her daim adından söz ettirmiştir.

2019 yılında ilk evliliğini gerçekleştiren Tuğba, Gelinim Mutfakta 8. sezonda evliliğini sonlandırdığını açıklamıştır. Tuğba Duman şimdiye kadar 4 tane kayınvalide ile yarışmış ve son olarak Nuray Gülalp ile Gelinim Mutfakta'ya devam etmektedir.