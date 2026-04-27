Gelinim Mutfakta Tuğba ve kayınvalidesi arasında büyük çatışma! Nuray Hanım sinir krizi geçirdi

Gelinim Mutfakta'da altın kazanmak için kıyasıya rekabet sürerken, Tuğba ve kayınvalidesi Nuray Hanım arasında yaşanan kriz, ekranlara resmen damga vurdu. Süheyla Hanım'ın yarışmadan ayrılmasından sonra Tuğba'nın yeni kayınvalidesi olarak stüdyoda yerini alan Nuray Hanım, daha önce de gelini Damla ile Gelinim Mutfakta'da yarışmıştı. Stüdyoya geldiği ilk günden beri Damla Saçıkara'nın hedefinde olan Tuğba ve Nuray Hanım, bugün adeta birbirine girdi. Nuray Hanım, Tuğba'ya sert sözlerle yüklenirken, sinir krizine girdiği o anlar herkesi şaşkına uğrattı. İşte detaylar...

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün tansiyon alev aldı. Sert sözlerle birbirine çıkışan ikili, izleyenleri şoke etti.

Gelinim Mutfakta'da Tuğba'ya kayınvalide olarak geldikten sonra, Damla'nın gazabına uğrayan Nuray Hanım, 'Senin için Merzifon'dan geldim ben. Bunları hak etmiyorum. Senin derdin ne Tuğba?' diyerek ağlamaya başladı. Karşılıklı sert imalar sonrası ise sinir krizi geçiren Nuray Hanım'ı sakinleştirmek ise oldukça zor oldu.

Aslı Hünel'in sunduğu yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yarım altın dağıtırken, Cuma günü de haftanın en yüksek puanını alan geline tam 15 altın bilezik veriyor.

Tuğba'nın Süheyla Hanım'dan sonra getirdiği Nuray Hanım'la olan kriz, birkaç gün önce Damla'nın mesajları ifşa etmesiyle başlamıştı. Damla Saçıkara, kaynanası Nuray Hanım'ın Tuğba ile ilgili kendisine attığı tüm mesajları stüdyoda yayınlattı.

İkili arasındaki ilk çatlağın patlak verdiği olay sonrası, haftanın ilk günü Tuğba ve Nuray Hanım arasında büyük bir çatışma yaşandı. 'Çok numaracısın' diyerek Nuray Hanım'a sert çıkan Tuğba'ya Nuray Hanım'dan da 'Sen Damla'dan da betersin' çıkışı geldi.

Gelinim Mutfakta'da yaşanan b u olay sonrası gelin ve kaynana arasında neler olacağı, Nuray Hanım'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA NURAY GÜLAP KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'ya Tuğba'nın 4. kayınvalidesi olarak Gelen Nuray Hanım, yarışmanın önceki sezonlarında da boy göstermiş bir isimdir.

Gelini Damla Saçıkara ile programa katılan Nuray Hanım, bu sezon Süheyla Hanım'ın veda etmesiyle Gelinim Mutfakta'ya katıldı. Nuray Gülap ve Damla Saçıkara ise Gelinim Mutfakta'da 18 Ekim 2021 tarihinde yarışmışlardır.