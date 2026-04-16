Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümüne Nurten ve Suzan Hanım arasında yaşanan para alış verişi ekranlara ve stüdyoya damga vurdu. Tuğba'nın yeni kayınvalidesi Nuray Hanım2ın stüdyoda masaya yatırdığı konu, Aslı Hünel ve ekibi tarafından da incelendi. 'Nedenini açıklayamam' diyen kayınvalide Nurten ise merakı iyice artırdı. Peki Gelinim Mutfakta kayınvalide Nurten, Suzan Hanım'a neden para verdi? İşte cevabı...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta kayınvalide Nurten, Suzan Hanım'a neden para verdi? Nuray Hanım şok iddialarla ortalığı karıştırdı Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan Perşembe bölümünde, kayınvalide Nurten'in Suzan Hanım'a maddi sıkıntıları nedeniyle 1500 TL vermesi stüdyoda gerginliğe neden oldu. Nurten Hanım, kayınvalidesi Suzan Hanım'a maddi sorunları nedeniyle 1500 TL verdi. Bu durum, Nuray Hanım'ın gizli kamera kaydıyla ortaya çıktı. Nuray Hanım, Nurten ve Suzan Hanım arasında tüyolaşma olduğunu iddia etti. Suzan Hanım, Nurten Hanım'ın verdiği parayı elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyebilmek için kabul etti. Stüdyoda yaşananlar sonrası Suzan Hanım stüdyoyu terk etti. 16 Nisan Perşembe günü yarım altını kazanan gelin Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE NURTEN, SUZAN HANIM'A NEDEN PARA VERDİ?

Kanal D'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta'da bugün stüdyo karıştı. Nuray Hanım'ın şahit olduğu bazı görüntüler sonrası Suzan Hanım stüdyoyu terk ederken, gelinler de yayınlanan görüntüleri şaşkınlıkla izledi.

Aslı Hünel'in yayınladığı gizli kayıtta Nurten Hanım ve Suzan Hanım'ın stüdyo dışında tenha bir yerde konuştuğu görülüyor.

Bu gizli görüşme esnasında ise Nurten Hanım, çantasından bir miktar nakit çıkararak, kaynana Suzan Hanım'a veriyor. Parayı almak istemeyen Suzan Hanım'a ısrarla elindeki parayı vermek isteyen Nurten Hanım, şok üstüne şok yaşatmaya devam etti.

NURAY HANIM ŞOK İDDİALARLA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Zorla Suzan Hanım'a elindeki parayı veren Nurten Hanım, stüdyoda görüntülerin ardından sert tepki gösterirken, hem yarılmacılar hem de Aslı Hünel, yapılan bu hareketin nedenini sordu.

Görüntüleri daha önce gören ve ekibe haber verdiğini söyleyen Nuray Hanım; 'Final yaklaştı biliyorsunuz, Nurten Hanım, Suzan Hanım'a para teklif etti. Kulaklarımla duymadım ama bizzat gördüm' diyerek Nurten Hanım ve Suzan Hanım arasında tüyolaşma olduğunu iddia etti.

SUZAN HANIM STÜDYOYU TERK ETTİ

Gelinim Mutfakta'da yayınlanan gizli görüntüler sonrası Nurten Hanım, zan altında kalırken, Suzan Hanım'a neden para verdiğini söylemek istemedi. 'Söyleyemem, açıklayamam' diyen Nurten Hanım2ın üzerine hem gelinler ayrı gitti hem de kayınvalideler.

Gelen baskılar sonucu Nurten Hanım, Suzan Hanım'ın maddi sorunlarından dolayı bu para alışverişinin gerçekleştiğini söylemek zorunda kaldı.

Suzan Hanım'ın elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyebilmesi için, Nurten Hanım'ın kendisine verdiği parayı almayı kabul ettiği ortaya çıktı. Borç olarak alınan miktar ise 1500 TL olduğu öğrenildi.

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN 2026 YARIM ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün kazanan ve yarım altın yakasına takan gelin Hatice oldu. İşte 16 Nisan Perşembe oluşan puan tablosu...