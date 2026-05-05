Gelinim Mutfakta Tuğba ve Nurten Hanım neden hastaneye gitti? Gelen görüntüler tüm gerçeği ortaya çıkardı!

Kanal D ekranlarının altın dağıtan yarışma programında iyi geçinemeyen Tuğba ve Aysun'un kayınvalidesi Nurten Hanım arasında olan yakınlaşma bir Gelinim Mutfakta izleyicisinin gözünden kaçmadı. Hastane yolunda Tuğba ve Nurten Hanım'ı kol kola gören 16 yaşındaki bir izleyici görüntüleri ekibe ulaştırdı. Sosyal medyada da hızla yayılan görüntüler sonrası 'Gelinim Mutfakta Tuğba ve Aysun'un kaynanası neden hastanede?', 'Gelinim Mutfakta kim hasta?' gibi sorular çığ gibi büyüdü. İşte Gelinim Mutfakta'da Tuğba ve Nurten Hanım'ın hastane görüntüleri ve merak edilen tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA VE NURTEN HANIM NEDEN HASTANEYE GİTTİ?

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel tarafından masaya yatırılan Tuğba ve Nurten Hanım'ın neden kol kola hastaneye gittikleri gelen görüntüler sonrasında netleşmiş oldu.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler stüdyoda yayınlanınca Aysun'un jet hızında tepkisi gecikmedi. 'Senin benim kayınvalidemle ne işin var?' diyerek Tuğba'ya sert çıkan Aysun'a da kaynanasından tepki gecikmedi.

'Sen Tuğba'ya hesap soracağına, anne neyin var?, diye merak et önce' sözleriyle gelinine sert sözlerle yüklenen Nurten Hanım'ın hastalığı ise merak konusu oldu.

GELEN GÖRÜNTÜLER TÜM GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel'in de hayretler içerisinde izlediği görüntüler sonrası tüm gözler Nurten Hanım'a çevrildi.

Olayın perde arkasını ise Tuğba açıkladı. Tuğba, Nurten Hanım'la hastaneye gitmelerinin sebebini 'Nurten Hanım'ın rahatsızlığını tesadüfen öğrendim. Devlet hastanelerinde sıra bulmak çok zor olabiliyor.

Benim o hastanede çalışan teyzemin kızı var. Kendisine durumdan bahsettim ve Nurten Hanım'ın bir an önce tedavi olmasını sağladım. Yanında kendisine destek olmak için gittim' sözleriyle açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA NURTEN HANIM'IN HASTALIĞI NE?

Hastaneye Tuğba ile kol kola giden Nurten Hanım'ın hastalığının ne olduğuna dair detaylarda izleyici tarafından merak edildi.

Nurten Hanım sağlık durumuna dair 'Tansiyon hastası olduğum için, göğsümde bazen ağrılar oluşuyordu. Yarışmanın stresi de eklenince son zamanlarda şiddetli ağrılar hissetmeye başladım. Tuğba'dan rica ettim, sağ olsun beni kırmadı ve hastaneye götürdü' açıklamasında bulundu.