Gelinim Mutfakta'da tansiyon bugün eksik olmadı. Hafta içi her gün yarım altın dağıtan yarışma programında bugün büyük final heyecanı yaşanıyor. 15 altın bilezik kazanmak için son düzlüğe giren gelinlere ise Hatay katmeri tarifi verildi. Tezgah başında mücadeleyi bir an olsun bırakmayan gelinlerden Tuğba'nın başına gelenler ise yürekleri resmen ağza getirdi. Peki Gelinim Mutfakta Tuğba'ya ne oldu, nasıl yandı? İşte 24 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta final haftası yaşanan tüm gelişmeler...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Tuğba'ya ne oldu, nasıl yandı? Gelinim Mutfakta Berna'nın yaptığı hata bakın neye mal oldu Gelinim Mutfakta yarışmasında final haftasında yaşanan olaylar ve bir yarışmacının yaşadığı kaza özetlenmektedir. Yarışmada 15 altın bilezik kazanmak için mücadele eden gelinlere Hatay katmeri tarifi verildi. Gelinlerden Tuğba, kuliste hazırlanırken sandalyede unutulan sıcak maşanın üzerine oturarak bacaklarından yandı. Kaza, Berna'nın saçını yaptıktan sonra maşayı kuliste bırakmasından kaynaklandı. Gerekli müdahale sonrası Tuğba yarışmaya devam etti. 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bileziği Aysun kazandı ve Fatoş yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA'YA NE OLDU, NASIL YANDI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümüne Tuğba'nın yandığı anlar damga vurdu. Kuliste talihsiz bir kaza geçiren Tuğba, çığlık çığlığa 'yandım' diye haykırdı.

Yarışma için hazırlanan gelinler kuliste büyük panik yaşadı. Kayınvalidelerin de bulunduğu o anlarda Tuğba bacaklarından yandı. Ayna karşısında hazırlanmak isteyen Tuğba, oturmak istediği sırada sandalyede bulunan sıcak maşaya oturdu ve 'ah yandım' diye bağırmaya başladı.

GELİNİM MUTFAKTA BERNA'NIN YAPTIĞI HATA BAKIN NEYE MAL OLDU

Yarışmanın final günü için hazırlanan gelinler, kuliste yaşanılan talihsiz bir kaza sonrası kısa süreli şok yaşadılar. Berna'nın saçını yaptıktan sonra kullandığı maşayı sandalyede bırakmasıyla başlayan süreç, Tuğba'nın maşanın üzerine oturmasıyla son buldu. Bacakları kötü bir şekilde yanan Tuğba, acılar içinde bağırmaya başladı.

Kayınvalideler ve diğer gelinler Tuğba'ya ne olduğunu anlamaya çalışırken, Tuğba'nın Berna tarafından sandalyede bırakılan maşadan dolayı yandığı anlaşıldı. Gerekli müdahale sonrası, Tuğba tezgah başına geçerek 15 altın için yarışmaya devam etti.

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN CUMA 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan 2026 Cuma günü 15 altın bilezik alan yarışmacı Aysun oldu. Bununla beraber Fatoş ise haftanın en kötü performansını sergileyerek yarışmaya veda etti. İşte 17 Nisan 2026 Cuma puan tablosu...

Aysun - 79

Tuğba - 76

Hatice - 71

Fatoş - 61