Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da finale saatler kala stüdyoda rekabet zirve yaptı. Gün sonunda çeyrek altın, Cuma günü de 10 altın bilezik kazanmak ve elenmemek için mücadeleyi bırakmayan gelinler, stüdyoda yayınlanan gizli konuşma sonrası adeta şoka girdi. Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelin ve kayınvalidesi aralarında tüyolaşarak, stüdyoyu karıştırdı. Suzan Hanım ve Fatoş'un şoke eden görüntüleri sonrası, kayınvalidenin tadımı iptal olurken, ekiş 4 puan da gelin Fatoş'un hanesine yazıldı. İşte Gelinim Mutfakta 9 Nisan Perşembe günü ekranlara damga vuran tüyo vakası...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım'ın tadımı iptal edildi? Kayınvalide Suzan ve gelini Fatoş tüyolaştı mı? Gelinim Mutfakta'da final öncesi yaşanan tüyo skandalı, yarışmacı Fatoş'un tadımının iptal edilip ceza puan almasına ve günün çeyrek altınını Cansu'nun kazanmasına neden oldu. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım, gelini Fatoş'a tüyolar verirken kameralara yakalandı. Rakip yarışmacı Tuğba'nın durumu fark etmesi üzerine, Suzan Hanım'ın tadımı iptal edildi ve Fatoş'a 4 puan cezası verildi. Cezanın ardından Fatoş, stüdyo dışında kayınvalidesine tepki gösterdi. Gün sonunda en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı Cansu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA SUZAN HANIM'IN TADIMI İPTAL EDİLDİ!

Gelinim Mutfakta'da puanını yüksek tutmaya çalışan gelinler, zamana karşı en lezzetli yemeği yapmak için tezgah başında mücadelesine devam ediyor. Bugün yarışmacılara çeyrek altın kazandıran tarif mısır ekmekli tiftik sote oldu.

Ancak Suzan Hanım'ın kayınvalideler odasına geçmeden önce yaptığı bir hamle, rakip yarışmacı Tuğba'nın gözünden kaçmadı.

KAYINVALİDE SUZAN VE GELİNİ FATOŞ TÜYOLAŞTI MI?

Gelinim Mutfakta'da günün yemeği verildi ve gelinler kayınvalidelerinden ayrılacağı sırada, Suzan Hanım, Fatoş'un kulağına eğilerek 'Mısırı fazla sıkma tamam mı? Biraz sulu tut' diye fısıldadı.

Suzan Hanım'ın kendi gelini Fatoş'un tabağını bulması ve 5 puanı vermesi için yaptığı bu tehlikeli atak, Tuğba'nın gözünden kaçmayınca olanlar oldu. Yayınlanan görüntüler sonrası Aslı Hünel, tadımı iptal etmesinin yanında eksi 4 puanı da Fatoş'a işledi.

GELİN FATOŞ STÜDYO DIŞINDA KAYNANAYA YÜKLENDİ

Suzan Hanım'ın yaptığı tüyolaşma sonrası, gelini Fatoş'un da başını yaktı. Disiplin cezası alan Fatoş, stüdyo dışında kayınvalidesine sert yüklendi. Kayınvalidesi Suzan Hanım'a bağırıp çağırmaktan sesi kısılan Fatoş, 'Sen benim kulağıma neden bir şey söylüyorsun, öp beni git!' diyerek yaşananlara sitem etti.

GELİNİM MUTFAKTA 9 NİSAN 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTIN KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da Suzan Hanım ve Fatoş arasında yaşanan tüyolaşma, Fatoş'u gün sonunda oluşan puan tablosunda en geride bıraktı. Çeyrek altın kazanan gelin Cansu olurken, şoke eden puan tablosu ise şu şekilde;

Cansu - 18

Tuğba - 14

Alime - 11

Cansu - 0 ( -4 ceza aldı)

