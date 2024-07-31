Genco Erkal hayatını kaybetti! Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı

31 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:31

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, bugün 86 yaşında kan kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Erkal'ın acı haberini alan ünlü isimler acılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLER ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Filiz Akın

Tuba Büyüküstün

Ajda Pekkan

"Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüeldi. Nur içinde yatsın."

Şahan Gökbakar

"Kendine has tonlamaları ile bir Nazım Hikmet okurdu ki... Duygulardan duygulara koştururdu insanı. En son Fazıl say ve onun sahnede izlediğimde bunları hissetmiştim."

Melek Baykal

"Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti. Perde son kez kapandı...Sizi asla unutmayacağız. Tek hecesiz ELVEDA."

GENCO ERKAL'IN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Genco Erkal, son paylaşımında, "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." ifadelerine yer verdi.