Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman'ın ile piyanist eşi Betsy Arakawa evlerinde ölü olarak bulundu. Ünlü çiftin cenazeleri bir ay sonra bile hâlâ sahiplenilmedi. Bu durum, oyuncunun çocukları arasında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri güçlendirdi. Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı.

GENE HACKMAN İLE BETSY ARAKAWA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cenazeleri otopsi raporu nedenityle iki ay sonra son yolculuklarına uğurlanan Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın ölmeden saatler öncesine ait görüntüleri çıktı. Yetkililerin paylaştığı görüntülerde Betsy Arakawa, 11 Şubat'ta Santa Fe'deki bir markette alışveriş yaparken görülüyor. Arakawa, tıbbi maskeyle marketten alışveriş yaptıktan sonra bir hayvan maması satan dükkana giriyor. Betsy Arakawa'nın görüntüsünde herhangi bir sıkıntılı durum ya da beklenmedik bir davranış dikkat çekmiyor.

GENE HACKMAN İLE EŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Betsy Arakawa’nın eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü. Gene Hackman’ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.