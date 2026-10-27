Gerçek mesleklerini duyunca şaşıracaksınız! Kimisi börekçi, kimisi ayakkabıcı kimisi çaycı

Oynadıkları dizilerle dikkatleri üzerlerine çeken ünlü isimler oynadıkları kariyerlerin yanı sıra kamera dışında da ilgilendikleri işlerle gündeme bomba gibi düştüler. Ancak sadece oyunculuk değil kendi özel hayatlarında gündem olacak işlerde çalışarak bambaşka işlerle de ilgileniyorlar. Bizde sizin için gerçek mesleklerini duyunca şaşıracağınız ve aralarında gıdadan modaya kadar pek çok meslek gruplarında yer alan ünlü isimleri araştırdık. İşte detaylar…

GERÇEK MESLEKLERİNİ DUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ!

Televizyon ekranlarında, sinema filmlerinde ve sahnelerde gördüğümüz ünlülerin hayatları, hayranları tarafından her zaman merak konusu olan durumlar arasında yerini alır. Pek çok ünlü de kariyeriyle gündemde olmayı severken, ekranlarda yüzlerini gördüğümüz oyuncuların aslında normal işleri olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gerçek mesleklerini duyunca çok şaşıracağınız ünlü isimlerin girişimleri belli oldu.

Kimi oyunculuğun yanı sıra kendi markasını kurmayı tercih ederken kimisi restoran, otel ya da kafe işletmeciliğine yöneliyor. Ayrıca içlerinde gıda üretiminden moda tasarıma, ayakkabı satışından turizme kadar pek çok alanda girişimleri bulunan ünlü isimler yer alıyor.

Bu isimler sırasıyla Halit Ergenç, Çağatay Ulusoy, Sarp Leventoğlu, Berdan Mardini, Fahriye Evcen, İbrahim Tatlıses, Alişan, Emre Altuğ, Ozan Güven, Nejat İller, Pınar Altuğ ve Erkan Petekkaya, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimler gerçek meslekleriyle sizleri şaşırtırken kariyerlerinin yanı sıra yaptıkları girişimlerle de oldukça dikkat çekiyor.

KİMİSİ BÖREKÇİ, KİMİSİ AYAKKABICI KİMİSİ ÇAYCI

Başarılı isim Halit Ergenç, hoparlör tasarımcısı ve börekçilik gibi girişimcilik alanlarıyla ön plana çıkarken Çağatay Ulusoy, yiyecek ve içecek sektörüne duyduğu ilgiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sarp Leventoğlu’da giyim sektörüne adım atarak tişört markası üretiyor. Berdan Mardini, müzik çalışmalarının yanı sıra gül yağı ve gül suyu üretimi, sanatçının adının anıldığı sektör olarak gündeme geldi.

Ünlü isimler modadan yeme içme sektörüne kadar pek çok alanda çalışan kişiler arasında yer aldı. Öyle ki Fahriye Evcen, uzun süredir oyunculuğuyla ekranlarda yer almazken moda markası kurarak kendini bu alanda yenilediğini ifade ediliyor.

Diğer ünlü isimler Erken Petekkaya ve İbrahim Tatlıses’in yemek sektöründe, Alişan, Beyazıt ve Emre Altuğ’un turizm alanlarında girişimcilik göstermişlerdir. Ozan Güven’in adı ise ayakkabıcılıkla anılmaya başlandı. Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerin yapmış olduğu girişimcilik faaliyetleri kimi hayranları tarafından bilinirken kimisi tarafından da bilinmiyor. Öyle ki Pınar Altuğ’un takıya olan düşkünlüğü nedeniyle kendi takı tasarımına döndüğü biliniyor.

Sanatçıların oyunculuk ya da müzik dışında da farklı girişimcilik alanlarında da dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı ünlü isimler bu meslekleri hobi olarak da yapabilir. Diğer bir yandan da yatırım konusunda bu işleri yapmaları da tercihleri arasında yerini alıyor.