Ünlü isimlerin sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşması, markalar için adeta dev bir reklam alanına dönüşüyor. Özellikle Instagram hikayelerinde sadece 24 saatte yayında kalan reklam anlaşmalı içeriklerin ücretleri dikkat çekiyor. Ünlü isimlerin tek bir reklam hikayesi için yaptığı paylaşımların ardında yüz binlerce lira yatıyor. Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızların kazançları ise milyonlarca doları buluyor. 24 saat boyunca yayında kalan reklam içerikleri için talep edilen ücretler dikkat çekiyor. Listede yer alan isimlerin kazandıkları rakamlar dudak uçuklatıyor. Ünlü isimlerin 1 gün boyunca sosyal medyada kalan reklam içeriklerinden elde edilen kazançla adeta bir araba alınıyor. İşte ünlü isimler ve sosyal medyadaki reklam kazançları...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ünlüler tek bir Instagram hikayesinden servet kazanıyor! 24 saat kalan reklamla bir araba alınır Ünlü isimlerin sosyal medyadaki popülerliği, markalar için milyonlarca dolarlık reklam fırsatları yaratırken, özellikle Instagram hikayelerinde yer alan 24 saatlik reklam içeriklerinin ücretleri dudak uçuklatıyor. Instagram'da 24 saat yayında kalan hikayeler, yüksek erişim ve hızlı etkileşim nedeniyle markaların bütçe ayırdığı önemli bir alan haline geldi. Ünlü isimlerin tek bir reklam hikayesi paylaşımı için yüz binlerce lira veya milyonlarca dolar talep ettiği belirtiliyor. Türk ünlülerden Hande Erçel'in tek bir hikaye paylaşımı için 500 bin ile 700 bin TL arasında bir ücret talep ettiği öne sürülüyor. Dünya genelinde Cristiano Ronaldo'nun sponsorlu içerik başına tahmini 3,4 milyon dolarla zirvede olduğu, Lionel Messi, Selena Gomez, Kylie Jenner ve Dwayne Johnson gibi isimlerin de yüksek kazançlar elde ettiği belirtiliyor.

ÜNLÜLER TEK BİR INSTAGRAM HİKAYESİNDEN SERVET KAZANIYOR!

Sosyal medyanın reklam dünyasındaki üstünlüğü her geçen gün artış gösteriyor. Ünlü isimlerin tek bir paylaşım üzerinden elde ettiği gelirlerin ise yeni bir ekonomi oluşturduğu söyleniyor.

Özellikle son zamanlarda en sık kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram ünlü isimlerin servet kazanmasını sağlıyor. Instagram'da 24 saat gibi kısa süre yayında kalan hikayeler, yüksek erişim ve hızlı etkileşimle birlikte markaların en fazla bütçe ayırdığı alanlardan biri haline geliyor.

Ünlü isimlerin Instagram hikayelerinde 24 saatliğine paylaştıkları reklamlar için milyonlar talep ettikleri söyleniyor. Kıran kırana bir rekabetin yaşandığı 'story ekonomisi'nde ücretlerin yüksekliği ünlü isimlerden isimlere farklılık gösteriyor. Hem Türk hem de yabancı isimlerin yer aldığı listede reklam için hikaye başına alınan rakamlar ağızları açık bırakıyor.

HANDE ERÇEL 500 BİN İLE 700 BİN TL İDDİASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

Ünlü isimlerin Instagram’da 24 saat yayında kalan reklam içerikli hikayelerden elde ettiği kazançlar dikkat çekiyor. Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel’in tek bir hikaye paylaşımı için 500-700 bin TL talep ettiği öne sürülüyor.

Ünlü isimlerin aldıkları rakamların gündeme gelmesi, 'story ekonomisi' tartışmalarının fitilini yeniden alevlendiriyor. Reklam ve influencer pazarlaması dünyasında adeta bir tartışma haline gelen bu olayda Türkiye'deki rakamlarda dikkatlerden kaçmıyor.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok noktasındaki sporcuların, şarkıcıların ve televizyon yıldızlarının tek bir sponsorlu paylaşımları için talep ettikleri ücretler gün geçtikçe daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bu ünlü isimler sadece kalıcı reklam anlaşmalarıyla değil, 24 saat sonra kaybolan hikayelerle de markalardan saniyeler içinde devasa bütçeler koparıyor. Analiz raporlarına ve pazar tahminlerine göre zirvede yer alan isimler arasında şu ünlüler yer alıyor...

Dünya genelinde Cristiano Ronaldo’nun sponsorlu içerik başına tahmini 3,4 milyon dolarla zirvede olduğu belirtiliyor. Ronaldo’yu 2,5-2,7 milyon dolarla Lionel Messi, 2,5 milyon dolarla Selena Gomez, 2,4 milyon dolarla Kylie Jenner ve 2,3 milyon dolarla Dwayne Johnson izliyor.

Ariana Grande’nin 2,1-2,2 milyon dolar, Kim Kardashian’ın 1,7-2,2 milyon dolar, Beyoncé’nin 1,8-1,9 milyon dolar, Khloé Kardashian’ın 1,7-1,8 milyon dolar ve Justin Bieber’ın 1,7 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.