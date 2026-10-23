Arda Güler tek bir reklamla servet kazandı! Tek bir kare yıllık maaşı kadar

Futboldaki başarısına başarı ekleyen Milli futbolcu Arda Güler, dünyaca ünlü bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Tek bir kareyle yıllık maaşı kadar ücret aldığı öğrenilen Arda Gürel adeta bir servet kazandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonra genç futbolcu, söz konusu olan rakamla dikkatleri üzerine çekti.

ARDA GÜLER TEK BİR REKLAMLA SERVET KAZANDI!

İspanya’nın dev takımlarından olan Real Madrid’de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği başarılı performanslarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde kariyerine dair yapmış olduğu hamleyle gündeme bomba gibi düşen Arda Güler, 2029’da sona erecek olan sözleşmesini yeniledi.

Çıktığı her maçta adını duyurmayı başaran Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid takımında vazgeçilmez isimlerden biri. Eflatun-beyazlı formayı giyen Arda Güler, 11 resmi maçta yer alırken topu 3 kez havalara kaldırdı. Takı arkadaşlarına da tam 5 kez golle buluşturan Arda Güler, toplam da 7 gole katkı sağlamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Futbol dünyasında Avrupa devlerinin radarına olan Arda Güler, tekrardan Real Madrid’le anlaşmaya giderek sözleşmesini yeniledi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid’de 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İspanyol ekibin yaptığı bu hamleyle birlikte futbolcunun kulüpteki geleceği garanti altına alınırken piyasadaki değerinin de yükselişi sözleşmeyle güvence altına alındığı söylendi. Bu haber sonrası Arda Güler’in kariyerinde yeni bir sayfa açılırken tek bir reklamla servetine servet ekledi.

TEK BİR KARE YILLIK MAAŞI KADAR

Dünyaca ünlü giyim markasının yüzü olan Arda Güler, futboldaki başarısının yanı sıra reklam anlaşmasıyla da gündemdeki yerini aldı. Real Madrid’de forma giyen genç futbolcu Arda Güler, tek bir kareyle yıllık maaşı kadar ücret kazandığı öğrenildi.

Sahalardaki çevikliği ve isabetli vuruşlarıyla gönüllerde taht kuran genç futbolcu Arda Güler’in yüzü olduğu markanın çekimlerinden yaklaşık 4,5 milyon euro kazandığı iddia edildi. Söz konusu olan rakamın yaklaşık değeri 251,7 milyon TL.

Bunun yanı sıra Real Madrid’de oynayan Arda Güler’in yıllık maaşı ise 5,2 milyon euro. Şimdilerde kazandığı reklam ücretiyle gündeme yer alan Güler, sosyal medyada da dikkat çeken kişilerden biri oldu. Kullanıcılar ‘Hak ediyor’, ‘Çok başarılı futbolcu’, ‘Helal olsun’ gibi yorumlarda bulunuyor.