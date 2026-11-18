Çocuklar Duymasın dizisinin Havuç'u Furkan Kızılay ile Sihirli Annem ve Selena dizilerinden tanıdığımız Gizem Güven'in samimi pozları kısa sürede gündem oldu. Güven'in paylaşımına eklediği "Biraz zaman geçmiş olabilir. 22 yıl kadar" notu ise nostalji rüzgârı estirdi. İkilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, 2000'li yılların sevilen televizyon yapımlarıyla büyüyen izleyicileri duygulandırdı.

GİZEM GÜVEN VE FURKAN KIZILAY'IN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI

Gizem Güven, sosyal medya hesabından Furkan Kızılay ile yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını bugünkü görüntüleriyle birleştirerek takipçileriyle paylaştı. Geçmişle bugünü aynı karede buluşturan paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İkilinin çocukluk dönemindeki görüntüleriyle şimdiki hâlleri arasındaki değişim dikkat çekerken, yüzlerinden eksilmeyen samimi gülümsemeleri de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

GİZEM GÜVEN'İN SET ARKASI GÖRÜNTÜLERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Sihirli Annem dizisi, final yapmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin ilgisini kaybetmeyen yapımlar arasında yer alıyor. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli ve Metin Serezli gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, çocuk oyuncularıyla da hafızalara kazınmıştı.

Dizide Ceren karakteriyle tanınan Gizem Güven'in çocukluk yıllarında sette çekilen kamera arkası görüntüleri de bir süre önce yeniden gündeme gelmişti.

MİNİK HAYRANINA SETİ GEZDİRMİŞTİ

Görüntülerde, çekimler sırasında sete gelen küçük bir hayranıyla yakından ilgilenen Gizem Güven'in samimi tavırları dikkat çekmişti.

Çekim aralarında minik misafirine seti gezdiren Güven'in, çekimlerin yapıldığı alanlar hakkında bilgi verdiği anlar izleyenlerin beğenisini toplamıştı.

Zeynep Özkaya ve Damla Ersubaşı gibi dönemin sevilen çocuk oyuncularıyla birlikte hafızalara kazınan Gizem Güven'in bu görüntüleri, Sihirli Annem hayranlarını yeniden o yıllara götürmüştü.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan dizi karakterleri ve oyuncuların geçmişten bugüne uzanan dostlukları, nostalji paylaşımlarının neden bu kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

