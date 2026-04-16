Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişi ise yaralandı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son olarak oyuncu Gökçe Bahadır, rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaşarak, "Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.
Gökçe Bahadır yaptığı paylaşımda, "Hayatta bir sürü ders öğrendim bu işimde 🙏. Ailemden sonra bir çok şeyi gördüğüm, anladığım, öğrendiğim yer olabilir. Sevgi ve saygıya dayalı bir hayat sürmek. İyi olmaktan ve etrafına zarar vermeyen bir birey olmaktan hiç vazgeçmemek…. Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.
9 Kasım 1981 doğumlu Gökçe Bahadır, Türk oyuncu ve şarkıcı. Hayat Bilgisi dizisinde "Törpü Yeliz" karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp ve Ömer dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır.
Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. Hande Erçel de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.