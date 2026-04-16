Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı

Oyuncu Gökçe Bahadır, rol aldığı 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaşarak Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıyla ilgili paylaşım yaptı. Gökçe Bahadır, "Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı
'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişi ise yaralandı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son olarak oyuncu , rol aldığı dizisinden kesit paylaşarak, "Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonrası birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi.
Saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 fail hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Oyuncu Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden bir kesit paylaşarak 'iyi kalmak' mesajı verdi.
Hande Erçel de saldırıyla ilgili paylaşımda bulunarak, 'Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun' dedi.
Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal gibi isimler de saldırıya ilişkin paylaşımlar yaptı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

"ÖĞRENMESİ EN ZOR AMA BU HAYATI YAŞANIR KILAN"

Gökçe Bahadır yaptığı paylaşımda, "Hayatta bir sürü ders öğrendim bu işimde 🙏. Ailemden sonra bir çok şeyi gördüğüm, anladığım, öğrendiğim yer olabilir. Sevgi ve saygıya dayalı bir hayat sürmek. İyi olmaktan ve etrafına zarar vermeyen bir birey olmaktan hiç vazgeçmemek…. Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

9 Kasım 1981 doğumlu Gökçe Bahadır, Türk oyuncu ve şarkıcı. Hayat Bilgisi dizisinde "Törpü Yeliz" karakteri ile tanındı. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile ödüller aldı. Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp ve Ömer dizileri rol aldığı yapımlar arasındadır.

KarakteristikDeğer
Ad SoyadGökçe Bahadır
Doğum Tarihi9 Kasım 1981
MeslekOyuncu ve Şarkıcı
Tanındığı DiziHayat Bilgisi (Törpü Yeliz karakteri)
Ödül Aldığı DiziKayıp Şehir
Rol Aldığı Diğer DizilerYaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp, Ömer

HANDE ERÇEL'DEN OKUL SALDIRILARI SONRASI PAYLAŞIM

Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.

Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı
