Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişi ise yaralandı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Son olarak oyuncu Gökçe Bahadır, rol aldığı Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaşarak, "Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.

HABERİN ÖZETİ Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden kesit paylaştı! Okul saldırılarına sessiz kalmadı Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırı sonrası birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirdi. Saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 fail hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Oyuncu Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisinden bir kesit paylaşarak 'iyi kalmak' mesajı verdi. Hande Erçel de saldırıyla ilgili paylaşımda bulunarak, 'Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun' dedi. Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal gibi isimler de saldırıya ilişkin paylaşımlar yaptı.

"ÖĞRENMESİ EN ZOR AMA BU HAYATI YAŞANIR KILAN"

Gökçe Bahadır yaptığı paylaşımda, "Hayatta bir sürü ders öğrendim bu işimde 🙏. Ailemden sonra bir çok şeyi gördüğüm, anladığım, öğrendiğim yer olabilir. Sevgi ve saygıya dayalı bir hayat sürmek. İyi olmaktan ve etrafına zarar vermeyen bir birey olmaktan hiç vazgeçmemek…. Öğrenmesi en zor ama bu hayatı yaşanır kılan tek şey iyi kalmak!" dedi.

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

Karakteristik Değer Ad Soyad Gökçe Bahadır Doğum Tarihi 9 Kasım 1981 Meslek Oyuncu ve Şarkıcı Tanındığı Dizi Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz karakteri) Ödül Aldığı Dizi Kayıp Şehir Rol Aldığı Diğer Diziler Yaprak Dökümü, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey, Kulüp, Ömer

HANDE ERÇEL'DEN OKUL SALDIRILARI SONRASI PAYLAŞIM

Hadise, Tarkan, Alişan, Demet Akbağ, Burcu Özberk ve Derya Baykal'dan da okula yapılan saldırı ile ilgili paylaşımlar geldi. Hande Erçel de yaptığı paylaşımda, “Ne yazılır ne denir artık bilmiyorum, boğazım düğüm. Başımız sağolsun.” dedi.