Gökçe Bahadır'ın saçları yandı! Neşeyle başlayan gece korkuyla bitti

16 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:17

Oyuncu Gökçe Bahadır, dün akşam yakın arkadaşlarının katıldığı organizasyon ile eşi Emir Ersoy’un doğum gününü kutladı. Talihsiz bir kaza yaşayan Gökçe Bahadır'ın pastayı üflediği sırada saçları tutuştu.

Son olarak Ömer dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, eşinin doğum günü​ için bir küçük organizasyon gerçekleştirdi. Kutlama talihiz bir kaza​ yaşayan Gökçe Bahadır, kısa bir şaşkınlığın ardından kutlamaya devam etti.

GÖKÇE BAHADIR'IN SAÇLARI TUTUŞTU

Dün akşam gerçekleşen organizasyon ile eşi Emir Ersoy’un 47. Yaş gününü kutladı. Eşiyle birlikte pastayı üfleyen Gökçe Bahadır'ın aniden saçları tutuştu. Eşinin yardımıyla saçlarındaki ateşi söndüren Gökçe Bahadır, kısa süre yaşadığı şaşkınlıktan sonra kutlamaya devam etti.

GÖKÇE BAHADIR EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ BU SÖZLERLE KUTLADI

Sosyal medya hesabından da eşinin doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederimm İyi ki doğdun sevgili. happyyy birthdayy I Love Youu !" notunu düştü.