Gonca Vuslateri’nin repliği herkesi sardı! Zeytin hasadı yapan kadınlar böyle eğlendi

02 Aralık 2024 10:17 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:17

Başrolünde Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Nur Karakteriyle yer alan Gonca Vuslaterinin dansı sosyal medyayı sallamıştı. Gonca Vuslateri'nin dansı ülkenin dört bir yanına yayıldı.

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde oynadığı Nur karakteriyle fenomen haline gelen Gonca Vuslateri​, dizideki başarısıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Roman dansı ve repliğiyle beğenilen Gonca Vuslateri, herkese ilham oldu.

GONCA VUSLATERİ'NİN REPLİĞİ İLE DANS ETTİ

Zeytin hasadı yapan bir vatandaş, Gonca Vuslateri'nin repliği ile birlikte dansını oynadı. Sosyal medyada büyük ilgi gören kadınlar, hem zeytin hasadı yaptı hem de Gonca Vuslateri'nin oynadığı Nur karakteriyle böyle eğlendi.

Kötü bir karakter olmasına rağmen sempatik tavırları ve dans performanslarıyla fenomen haline gelen Nur, her hafta yeni bir gündem oluşturmayı başarıyor.