Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Gönülçelen oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin yıllar sonra Paris'te buluştu

Gönülçelen dizisinde birlikte rol alan Cansel Elçin ile Tuba Büyüküstün yıllar sonra Paris'te bir araya geldi. Cansel Elçin ve minik oğlu Atlas, Tuba Büyüküstün'le Paris sokaklarında vakit geçirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
13:06
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
13:09

2010-2011 yılları arasında yayınlanan dizisinin başrolünde ise ile Cansel Elçin yer alıyor. İki başrol oyuncusu yıllar sonra 'te buluştu.

PARİS'TE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Tuba Büyüküsütün uzun süredir kızlarıyla beraber Paris'te yaşıyor. Cansel Elçin de oğlu ve eşiyle birlikte ailesinin yaşadığı Paris'e gitti. İki eski rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, yıllar sonra ilk kez buluştu.

Gönülçelen oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin yıllar sonra Paris'te buluştu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE CANSEL ELÇİN YILLAR SONRA YAN YANA

Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti Paris'te Tuba Büyüküstün ile karşılaştı. Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, Paris sokaklarında gezdi.

Gönülçelen oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin yıllar sonra Paris'te buluştu

Minik Atlas, Büyüküstün ve Elçin'in eğlenceli anları sosyal medyaya da adeta damga vurdu. Büyüküstün ve Elçin'in o eğlenceli anlara beğeni yağdı.

