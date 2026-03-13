Gönülçelen oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin yıllar sonra Paris'te buluştu

2010-2011 yılları arasında yayınlanan Gönülçelen dizisinin başrolünde ise Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin yer alıyor. İki başrol oyuncusu yıllar sonra Paris'te buluştu.

PARİS'TE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Tuba Büyüküsütün uzun süredir kızlarıyla beraber Paris'te yaşıyor. Cansel Elçin de oğlu ve eşiyle birlikte ailesinin yaşadığı Paris'e gitti. İki eski rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, yıllar sonra ilk kez buluştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE CANSEL ELÇİN YILLAR SONRA YAN YANA

Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti Paris'te Tuba Büyüküstün ile karşılaştı. Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin, Paris sokaklarında gezdi.

Minik Atlas, Büyüküstün ve Elçin'in eğlenceli anları sosyal medyaya da adeta damga vurdu. Büyüküstün ve Elçin'in o eğlenceli anlara beğeni yağdı.